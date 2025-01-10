特斯拉「改款新Model Y」真面目曝光了！第1季發表　有望推7人座

▲特斯拉改款新Model Y卸下偽裝，露出真面目。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

去年剛拿下台灣2024最暢銷電動車龍頭特斯拉Model Y，海外預計於今年第1季發表最新小改款，而近來已捕捉到卸妝的新Model Y，已經證實離正式發表不遠，從最新的Model Y外觀來看，帶來比Model 3更前衛、更俐落的視覺新鮮感！

▲台灣突襲上駕新Model Y。

隨著特斯拉Model Y真面目曝光，台灣、大陸市場都在1月10日早上突襲開賣改款新Model Y，台灣首波提供1款車型，售價244.99萬起（連結）。

▲Model Y車頭燈特別採用貫穿式效果，與Model 3作出差異。

小改款新Model Y保桿下部分雖與Model 3雷同，但左右細長的LED大燈組，一路從引擎蓋連接，形成搶眼的貫穿式效果，帶來比Model 3更未來科幻感，同時新保桿的設計，整容後的新Model Y更耐看，也更年輕運動！

▲尾部同樣以貫穿尾燈呼應車頭，大陸上海工廠已經傳出正在生產。

尾部同樣加入貫穿式LED尾燈，加上斜背線條更有跑旅的帥氣感，並藉由小改款也換上最新的鋁圈造型，事實上，代號Project Juniper的新Model Y，上海超級工廠內部已經有不少消息流出，已經著手開始生產，日產能預估達2,400台，年產量要拚超過75萬台。

▲內裝變化幾乎與Model 3雷同。

內裝則不意外幾乎與Model 3一致，針對方向盤、多媒體螢幕等修飾，並預期在後座加入小型的觸控液晶螢幕，已經傳出正在生產的上海超級工廠，預計第1季就能看到新Model Y現身，且大陸有望首發長軸版7人座的Model Y！