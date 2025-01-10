244.99萬！台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣　大陸入手只要118萬

▲改款特斯拉Model Y突襲上架！首波提供Long Range四驅版。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

國外傳得沸沸揚揚的改款新特斯拉Model Y，台灣原廠於1月10日早上無預警開賣，首波提供Long Range四驅版，售價244.99萬，交車大概等5～6個月！

▲大陸新Model Y多了後驅版，入手價折合新台幣118萬。

大陸市場同樣也在1月10日突襲發表改款新Model Y，以後驅首發版、四驅首發版作為先發，售價26.35、30.35萬人民幣，折合新台幣118、136萬。

▲車頭採更醒目的貫穿式頭燈組，比Model 3辨識度更高。

改款新特斯拉Model Y與Model 3設計不同，前方採更俐落的保桿，搭配貫穿的LED頭燈組，帶來比Model 3更前衛科幻的未來感，而目前台灣僅提供Long Range四驅版車型，採20吋鋁圈、黑色內裝、5人座配置，售價244.99萬。車色首波提供黑色與閃電銀。

▲車尾同樣換上醒目的貫穿尾燈，揉合美背線條。

車尾線條在原有的架構下，經過修飾變得更時尚、俐落，在強調跑旅的美背線條下，新Model Y加入更醒目的貫穿尾燈與車頭作呼應，在日間、夜間辨識度都有效提升。

▲原廠強調新特斯拉懸吊、底盤經過重新調校。

外觀都經過全面重新設計，釋放最高效率，並透過更新的懸吊系統、輪圈與輪胎，乘坐時將更平穩更安靜，Long Range雙馬達四驅配置，能繳出WLTP 581公里，提供選配Autopilot 自動輔助駕駛11.1萬元、全自動輔助駕駛（FSD）22.2萬元。

▲內裝螢幕邊框簡化，後座增加影音螢幕。

內裝變化與Model 3煥新版相同，換檔整合至中控螢幕中，方向燈、雨刷操作集中在新方向盤上，中控採新15.4吋多媒體觸控螢幕，而後座增加 8 吋觸控螢幕則方便第二排乘客使用。可支援OTA遠端更新，隨時享有最新功能。

第二排電動傾斜座椅可折疊平放，將行李廂空間擴展至總計2,130 公升以上。當接近車輛時，自動行李廂會自動解鎖，可輕鬆收納所有裝備。