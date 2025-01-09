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台灣「Nissan僅剩4大車系」在售！全新油電休旅有望補位添戰力

▲台灣Nissan今年不少車款停售，目前在售車型僅剩4款。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan今年不少車款停售，目前在售車型僅剩4款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年才剛開始台灣Nissan送走進口Juke、Altima、Leaf，讓目前在售車型國產＋進口僅有4款車種可選，不過從2025年開始品牌也有不少期待新車，台灣原廠日前就表示未來將以新能源作為主力，而歐洲熱銷的Qashqai油電休旅就有望來台添戰力！

隨著Nissan Juke休旅、Altima旗艦房車、Leaf電動車退場，台灣Nissan陣容國產剩下Sentra房車、Kicks、X-Trail休旅，而進口則有e-Power油電Kicks、X-Trail以及Ariya電動車，嚴格來說，台灣品牌目前陣容僅剩下Sentra、Kicks、X-Trail、Ariya這4款車系。

▲台灣Nissan今年不少車款停售，目前在售車型僅剩4款。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan今年不少車款停售，目前在售車型僅剩4款。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan今年不少車款停售，目前在售車型僅剩4款。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Qashqai尺碼、定位在一級休旅戰區，外型、油耗表現都亮眼。

雖然今年一開始就送走不少學長，但從2025年開始台灣裕隆日產也有不少新車值得期待，品牌在去年法說會就表示，從2025年開始Nissan將專注e-Power新能源產品，並暗示會有2款全新車陸續導入，從國外產品線來看，歐洲熱銷的Qashqai，尺碼、定位級距都很適合台灣市場。

Nissan Qashqai定位在Kicks、X-Trail之間，剛好填補Juke退場的價格帶，其不僅擁有亮眼的外型，國外更有1.3升輕油電、1.5升e-Power等多元豐富的動力可選，而第2代Nissan Kicks目前僅有北美的2.0升自然進氣，待歐洲、日本發表油電後，台灣未來也有機會跟進。

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關鍵字：NissanAltima房車旗艦空間SUV休旅渦輪性能SentraKicksVersaQashqai

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