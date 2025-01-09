Skoda「電動休旅Enyaq小改款」登場！外型翻新續航力上看587KM

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 純電車先鋒之作 Enyaq 正式迎來中期改款車型，原廠經過層層預告後終於揭露新車的面貌，就如先前預告的一樣，首度新增 Sportline 車型，同時換上更加新穎的外觀設計，車內配備更為豐富，續航里程亦有所提升。

▲Škoda Enyaq 車系正式迎來中期改款車型。

現行 Enyaq 最早於 2020 年推出，而 Coupe 版本則是在 2022 年登場。外型上，車頭換上全新 Tech-Deck 前臉成為 Modern Solid 設計的核心，取代傳統水箱護罩，並配合分體式頭燈設計，使其更具層次感。也讓新款 Enyaq 看起來與新推出的入門 Elroq 有著更相似的家族面貌。車尾變化並不大，將持續配備經典的 C 型尾燈、深鉻字樣與車身同色保桿等。

至於在 Sportline 車型方面，則將全車的徽飾改為黑色處理，並有專屬的鋁圈造型以及懸吊設定，車內也新增紅色縫線點綴。

除了視覺上的更新，新款 Enyaq 的風阻係數也降低至 0.245cd (原為 0.264 cd)，而 Enyaq Coupe 則是 0.229cd (原為 0.240cd)，同樣是品牌表現最好的車系。

內裝方面，Enyaq 新增更多標準配備，像是 5 吋數位儀錶板、13 吋多媒體資訊觸控螢幕、加熱座椅和方向盤、三區恆溫空調、冷卻功能的無線充電板以及電動行李尾門等。

在續航力表現上，Enyaq 車系提供 59 kWh 和 77 kWh 兩款電池，同時受惠於優異的空氣力學表現，官方公布在 WLTP 規範測試下，具有 431 公里至 587 公里之間的表現，與改款前的 340 公里至 565 公里有顯著提升。

動力上初期有三個等級，入門的 Enyaq 60 (RWD) 採用後置單馬達，最大功率可達 201 匹馬力。Enyaq 85 (RWD) 和 Enyaq 85x (AWD) 則是採用後置單馬達和雙馬達設定，並具備相同的 282 hp 輸出。vRS 性能旗艦車型尚未公布，將保留 335 匹最大馬力雙馬達系統。