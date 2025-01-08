2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

▲勞斯萊斯總代理盛惟今（8）日發表Cullinan Series II，售價自2,700萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年5月中海外發表後，勞斯萊斯（Rolls-Royce）總代理盛惟今（8）日在台發表Cullinan Series II，此次小改款「庫里南」外觀變化鮮明、內裝也提供交織格紋設計，另外也開放更豪華的Black Badge版本。總代理也公布售價，新Cullinan Series II在搭配台灣專屬套件下自2,700萬起，較改款前漲價200萬元，自下訂後候車期約3個月起。

勞斯萊斯Cullinan Series II售價（含台灣專屬套件）：2,700萬起

台灣專屬套件：客製化內裝（深藍色+優雅白+查爾特勒黃綠色）、LOE包覆鑰匙皮革個制化、頭枕刺繡Logo、對比色縫線、全景天窗（包括真皮車室天篷，天窗或星光頂2選1）

Cullinan自2018年上市，此次睽違6年小改款，外觀換上新的頭燈、並以縱向線條設計為主，日行燈向下延伸，與保桿隱約形成V型；同時小改款Cullinan也首次導入發光格柵，並在日行燈間的拋光邊框，向旗艦Phantom Series II看齊。

▲Cullinan Series II外觀可說是變化鮮明、更加年輕化，具有向下延伸的日型燈組、並可選配最大至23吋輪圈。



新Cullinan Series II也首次提供更大的23吋鍛造鋁合金輪圈（先前最大至22吋），其中7幅造型還可選擇全拋光或局部拋光，車尾下半部也採髮絲紋不鏽鋼護板；內裝則換上重新設計的儀表板、中控螢幕，具有全數位儀表、並在中央時鐘下方首度增添「小型歡慶女神像」，另外也可選配7人座、Bespoke高級客製化音響（18具揚聲器），具有1,400W輸出。

副駕座前方則有一塊輝光面板，也是繼Ghost、Spectre後首度搭載在Cullinan上，該面板具有Cullinan字樣與都市景觀圖案，該圖案是以摩天大樓為靈感，同時面板也透過暗色鋼化安全玻璃雕刻出7,000個點。

▲Cullinan Series II也升級數位儀表，並在中央時鐘下方首度增添「小型歡慶女神像」，另外也可選配7人座、Bespoke高級客製化音響。



動力上，新Cullinan Series II皆維持6.75升V12雙渦輪引擎，具有最大馬力570匹／91.8公斤米扭力，而Black Badge版本則提升至600匹。據了解，現場展示的車輛尚未賣出，選配後總價破3,000萬。