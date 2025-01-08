2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

2700萬起！勞斯萊斯「Cullinan Series II」登台　內外升級更奢華

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯總代理盛惟今（8）日發表Cullinan Series II，售價自2,700萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年5月中海外發表後，勞斯萊斯（Rolls-Royce）總代理盛惟今（8）日在台發表Cullinan Series II，此次小改款「庫里南」外觀變化鮮明、內裝也提供交織格紋設計，另外也開放更豪華的Black Badge版本。總代理也公布售價，新Cullinan Series II在搭配台灣專屬套件下自2,700萬起，較改款前漲價200萬元，自下訂後候車期約3個月起。

勞斯萊斯Cullinan Series II售價（含台灣專屬套件）：2,700萬起
台灣專屬套件：客製化內裝（深藍色+優雅白+查爾特勒黃綠色）、LOE包覆鑰匙皮革個制化、頭枕刺繡Logo、對比色縫線、全景天窗（包括真皮車室天篷，天窗或星光頂2選1）

Cullinan自2018年上市，此次睽違6年小改款，外觀換上新的頭燈、並以縱向線條設計為主，日行燈向下延伸，與保桿隱約形成V型；同時小改款Cullinan也首次導入發光格柵，並在日行燈間的拋光邊框，向旗艦Phantom Series II看齊。

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲Cullinan Series II外觀可說是變化鮮明、更加年輕化，具有向下延伸的日型燈組、並可選配最大至23吋輪圈。

新Cullinan Series II也首次提供更大的23吋鍛造鋁合金輪圈（先前最大至22吋），其中7幅造型還可選擇全拋光或局部拋光，車尾下半部也採髮絲紋不鏽鋼護板；內裝則換上重新設計的儀表板、中控螢幕，具有全數位儀表、並在中央時鐘下方首度增添「小型歡慶女神像」，另外也可選配7人座、Bespoke高級客製化音響（18具揚聲器），具有1,400W輸出。

副駕座前方則有一塊輝光面板，也是繼Ghost、Spectre後首度搭載在Cullinan上，該面板具有Cullinan字樣與都市景觀圖案，該圖案是以摩天大樓為靈感，同時面板也透過暗色鋼化安全玻璃雕刻出7,000個點。

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／記者林鼎智攝）

▲Cullinan Series II也升級數位儀表，並在中央時鐘下方首度增添「小型歡慶女神像」，另外也可選配7人座、Bespoke高級客製化音響。

動力上，新Cullinan Series II皆維持6.75升V12雙渦輪引擎，具有最大馬力570匹／91.8公斤米扭力，而Black Badge版本則提升至600匹。據了解，現場展示的車輛尚未賣出，選配後總價破3,000萬。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅勞斯萊斯RRRolls-Royce盛惟Cullinan Series II小改款外觀豪華

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

最新文章

勞斯萊斯Cullinan小改款上市2025-01-08

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市2025-01-08

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬2025-01-08

TOYOTA與NVIDIA合作！2025-01-08

「Honda、Sony首款電動車」開賣2025-01-08

馬自達首款電動車平台為純日製2025-01-08

中華「Zinger皮卡」全車系小漲7千2025-01-08

台灣「Nissan最便宜電動車」下架2025-01-08

KIA公布2024全球銷量連2年創新高2025-01-08

保時捷凱燕電動版將延後發表2025-01-08

熱門文章

新一代「TOYOTA Yaris」今年見2025-01-07

339萬起賓士GLE休旅車新年式開賣2025-01-07

TOYOTA與NVIDIA合作！2025-01-08

台灣「Nissan最便宜電動車」下架2025-01-08

馬自達首款電動車平台為純日製2025-01-08

KIA公布2024全球銷量連2年創新高2025-01-08

台灣Nissan無預警下架進口房車2025-01-07

MG「全新7人座MPV」越南將上市2025-01-06

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬2025-01-08

TOYOTA、HONDA、大通將補台灣7人座2025-01-06

相關新聞

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

「Honda、Sony電動車」開賣！車內打PS5、雙車型折新台幣295萬起

「Honda、Sony電動車」開賣！車內打PS5、雙車型折新台幣295萬起

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

台灣「Nissan最便宜電動車」下架！交棒Ariya、盼大改款跨界Leaf回歸

台灣「Nissan最便宜電動車」下架！交棒Ariya、盼大改款跨界Leaf回歸

KIA公布2024全球銷量「連2年創新高」！308萬輛中最熱賣是它佔58萬

KIA公布2024全球銷量「連2年創新高」！308萬輛中最熱賣是它佔58萬

讀者迴響

熱門文章

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

台灣「Nissan最便宜電動車」下架！交棒Ariya、盼大改款跨界Leaf回歸

台灣「Nissan最便宜電動車」下架！交棒Ariya、盼大改款跨界Leaf回歸

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

KIA公布2024全球銷量「連2年創新高」！308萬輛中最熱賣是它佔58萬

KIA公布2024全球銷量「連2年創新高」！308萬輛中最熱賣是它佔58萬

台灣Nissan「無預警下架進口房車」！日系同級只剩TOYOTA Camry

台灣Nissan「無預警下架進口房車」！日系同級只剩TOYOTA Camry

MG「全新7人座MPV」鎖定越南TOYOTA Innova！1.5升渦輪折合新台幣65萬

MG「全新7人座MPV」鎖定越南TOYOTA Innova！1.5升渦輪折合新台幣65萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366