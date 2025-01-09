TOYOTA、BMW都投資！新創公司推「可換電自動駕駛小巴」明年上路

▲May Mobility於CES展推出自動駕駛電動小巴，將在明年上旬開賣上路，目前已在加拿大、歐洲通過當地法規審核。（圖／翻攝自May Mobility，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

曾獲TOYOTA、BMW、甚至是NTT日本電報電信公司融資投資的May Mobility，於CES展上推出新款自動駕駛小型電動巴士，這款小型電動巴士具有可交換電池組的設計，將大幅減少充電時間，並可乘載30名乘客、最高時速可達72km／h。

雖然May Mobility先前的Cruise自動駕駛計程車計劃終結，但May Mobility轉而投入自駕電動小巴市場，這款原型車是與Tecnobus合作打造，在可乘載30人下，相當適合用在機場、企業園區、都會區等，並透過自動駕駛提供運輸服務。

▲May Mobility在美國部分城市也以TOYOTA Sienna作為自動駕駛車輛，提供當地社區免費或低車資服務。



May Mobility並未透露太多，但這款自駕電動小巴具有不少鏡頭、傳感器，同時也具有可換電池設計，將大幅減少停止運作的時間，首批小巴將在2026年上旬開賣上路，目前已獲得加拿大、歐洲市場法規審核，後續也有機會進入其他市場。

除了自駕電動小巴外，May Mobility先前也在密西根州、底特律、亞利桑那州、加州等地，以TOYOTA Sienna作為自動駕駛車輛，提供當地社區免費或低車資服務。