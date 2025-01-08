ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

845萬起！保時捷新一代911 Carrera S上市　馬力標配升級、漲72萬

▲保時捷新911 Carrera S上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷新一代911 Carrera S車型上市，台灣保時捷也公布售價為845萬起，較改款前調漲72萬。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）持續擴大911陣容，推出新一代911 Carrera S車型，該車定位在911 Carrera（704萬）與Carrera GTS（946萬）之間，搭載3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎，並全面升級標配內容。台灣保時捷也公布售價，新911 Carrera S Coupe售價為845萬起，較改款前漲了72萬。

保時捷911編成售價
911 Carrera：704萬起
911 Carrera T：777萬起
911 Carrera S ：845萬起（新增車型）
911 Carrera GTS：946萬起
911 Carrera 4 GTS：991萬起

▲保時捷新911 Carrera S上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 Carrera S介於入門Carrera與GTS車型之間，搭載新升級的3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎，最大馬力提升30匹，來到480匹。

新911 Carrera S標配內容豐富，標配包括：LED矩陣式頭燈、手機無線充電裝置、前20吋／後21吋輪圈、跑車化排氣系統（銀色尾管）、PTV Plus保時捷扭力分導升級系統，同時煞車系統也與GTS車型同樣採紅色煞車卡鉗、前408mm碟盤、後380mm碟盤，另外也提供豐富選配項目，包括PCCB陶瓷複合煞車系統、PASM主動式懸載調整系統等。

▲保時捷新911 Carrera S上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 Carrera S配黑色真皮內裝套件，並擴大真皮包覆範圍，包括座椅、頭枕、儀表、甚至是手套箱蓋、側飾板皆是真皮材質。

新911 Carrera S也標配黑色真皮內裝套件，座椅、頭枕、儀表板、車門內飾版與選配的後座系統均採用真皮包覆材質，同時也將真皮包覆範圍擴大至手套箱蓋、側飾板與座椅底部，另外還可選配前軸抬升系統、高解析度LED矩陣式頭燈、跑車計時套件等。

動力上911 Carrera S 搭載3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎、8速PDK雙離合自手排變速箱，最大馬力提升至480匹、最大扭力為54公斤米扭力，較改款前增加30匹馬力。原廠也換上新款渦輪增壓器、並強化冷卻系統，在選配跑車計時套件後0-100km／h靜止加速只要3.3秒，極速308km／h。

▲保時捷新911 Carrera S上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 Carrera S在選配跑車計時套件後，靜止加速破百只要3.3秒。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車保時捷Porsche911CarreraS改款馬力水平對臥6缸渦輪售價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

Skoda「電動休旅Enyaq小改款」登場！外型翻新續航力上看587KM

Skoda「電動休旅Enyaq小改款」登場！外型翻新續航力上看587KM

最新文章

Skoda電動休旅Enyaq小改款登場2025-01-09

保時捷新增911 Carrera S車型2025-01-08

勞斯萊斯Cullinan小改款上市2025-01-08

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市2025-01-08

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬2025-01-08

TOYOTA與NVIDIA合作！2025-01-08

「Honda、Sony首款電動車」開賣2025-01-08

馬自達首款電動車平台為純日製2025-01-08

中華「Zinger皮卡」全車系小漲7千2025-01-08

台灣「Nissan最便宜電動車」下架2025-01-08

熱門文章

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬2025-01-08

新一代「TOYOTA Yaris」今年見2025-01-07

保時捷新增911 Carrera S車型2025-01-08

MG「全新7人座MPV」越南將上市2025-01-06

339萬起賓士GLE休旅車新年式開賣2025-01-07

Skoda電動休旅Enyaq小改款登場2025-01-09

馬自達首款電動車平台為純日製2025-01-08

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電2025-01-04

中華「Zinger皮卡」全車系小漲7千2025-01-08

勞斯萊斯Cullinan小改款上市2025-01-08

相關新聞

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

2700萬起！勞斯萊斯「小改款庫里南」登台　內外升級更奢華

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市！1.6升渦輪折合新台幣267萬

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市！1.6升渦輪折合新台幣267萬

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

「Honda、Sony電動車」開賣！車內打PS5、雙車型折新台幣295萬起

「Honda、Sony電動車」開賣！車內打PS5、雙車型折新台幣295萬起

讀者迴響

熱門文章

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬！Volvo XC60、Infiniti QX50很有感

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬！Volvo XC60、Infiniti QX50很有感

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

845萬起！保時捷新一代911 Carrera S上市　馬力標配升級、漲72萬

845萬起！保時捷新一代911 Carrera S上市　馬力標配升級、漲72萬

MG「全新7人座MPV」鎖定越南TOYOTA Innova！1.5升渦輪折合新台幣65萬

MG「全新7人座MPV」鎖定越南TOYOTA Innova！1.5升渦輪折合新台幣65萬

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

Skoda「電動休旅Enyaq小改款」登場！外型翻新續航力上看587KM

Skoda「電動休旅Enyaq小改款」登場！外型翻新續航力上看587KM

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電！台灣今年國產先上汽油款

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電！台灣今年國產先上汽油款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366