845萬起！保時捷新一代911 Carrera S上市　馬力標配升級、漲72萬

▲保時捷新一代911 Carrera S車型上市，台灣保時捷也公布售價為845萬起，較改款前調漲72萬。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）持續擴大911陣容，推出新一代911 Carrera S車型，該車定位在911 Carrera（704萬）與Carrera GTS（946萬）之間，搭載3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎，並全面升級標配內容。台灣保時捷也公布售價，新911 Carrera S Coupe售價為845萬起，較改款前漲了72萬。

保時捷911編成售價

911 Carrera：704萬起

911 Carrera T：777萬起

911 Carrera S ：845萬起（新增車型）

911 Carrera GTS：946萬起

911 Carrera 4 GTS：991萬起

▲911 Carrera S介於入門Carrera與GTS車型之間，搭載新升級的3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎，最大馬力提升30匹，來到480匹。

新911 Carrera S標配內容豐富，標配包括：LED矩陣式頭燈、手機無線充電裝置、前20吋／後21吋輪圈、跑車化排氣系統（銀色尾管）、PTV Plus保時捷扭力分導升級系統，同時煞車系統也與GTS車型同樣採紅色煞車卡鉗、前408mm碟盤、後380mm碟盤，另外也提供豐富選配項目，包括PCCB陶瓷複合煞車系統、PASM主動式懸載調整系統等。

▲911 Carrera S配黑色真皮內裝套件，並擴大真皮包覆範圍，包括座椅、頭枕、儀表、甚至是手套箱蓋、側飾板皆是真皮材質。



新911 Carrera S也標配黑色真皮內裝套件，座椅、頭枕、儀表板、車門內飾版與選配的後座系統均採用真皮包覆材質，同時也將真皮包覆範圍擴大至手套箱蓋、側飾板與座椅底部，另外還可選配前軸抬升系統、高解析度LED矩陣式頭燈、跑車計時套件等。

動力上911 Carrera S 搭載3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎、8速PDK雙離合自手排變速箱，最大馬力提升至480匹、最大扭力為54公斤米扭力，較改款前增加30匹馬力。原廠也換上新款渦輪增壓器、並強化冷卻系統，在選配跑車計時套件後0-100km／h靜止加速只要3.3秒，極速308km／h。

▲911 Carrera S在選配跑車計時套件後，靜止加速破百只要3.3秒。