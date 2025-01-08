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「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市！1.6升渦輪折合新台幣267萬

▲比暴力鴨擁有更大的空間！GR Corolla馬來西亞開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲比暴力鴨擁有更大的空間！GR Corolla馬來西亞開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

2025年馬來西亞迎來多款TOYOTA GR新車，除了日前的TOYOTA Altis GR Sport，正港的GR性能車更是有GR Yaris、GR Corolla，搭載1.6升渦輪擁有傲人的304匹馬力GR Corolla，馬來西亞售價折合新台幣267萬！

▲比暴力鴨擁有更大的空間！GR Corolla馬來西亞開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲馬來西亞GR Corolla僅提供6速手排。

台灣車迷敲碗敲很久的TOYOTA GR Corolla還沒下文，馬來西亞搶先一步上市，不過並未導入8速自排車型，僅提供6速手排版本，搭載與暴力鴨相同的1.6升渦輪，擁有304匹馬力，扭力來到40.8公斤米。

▲比暴力鴨擁有更大的空間！GR Corolla馬來西亞開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Corolla自推出後，擁有更好的空間比GR Yaris實用，受到不少熱血車迷青睞。

TOYOTA GR Corolla動力、E-Four四驅系統、變速箱與GR Yaris共享，不過在空間表現上，5門中型掀背的在空間優勢上自然比GR Yaris討喜，因此陸續在北美、日本上市的TOYOTA GR Corolla也獲得不少性能車迷支持。

GR Corolla馬來西亞開價RM 367,000元，折合新台幣267萬，除了GR Corolla，當地原廠也同步上架新的GR Yaris，售價RM 315,600元，折合新台幣230萬，同樣首波也僅有6速手排，8速自排則會稍晚導入。

台灣市場上，日前已上市小改款GR Yaris，以6速手排先發，8速自排還在規劃中，至於GR Corolla則還無進一步消息，目前僅有外匯水貨商以少量方式引進。

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關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR CorollaGR Yaris

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