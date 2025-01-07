TOYOTA「阿法雙生特仕車」大陸開賣！皇冠加持折合新台幣410萬

▲TOYOTA於大陸推出皇冠威爾法特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

由大陸一汽豐田負責的TOYOTA Crown Vellfire威爾法，其實就是來自台灣熟悉的阿法Alphard，不過特別冠上皇冠之名販售的Crown Vellfire等級身分自然更高貴一些，近來Crown Vellfire推出更奢華的2款特仕車，鎖定大老闆買家，折合新台幣410萬！

▲大陸將Vellfire威爾法隸屬在皇冠副牌，一汽豐田握有Crown Vellfire。

TOYOTA Alphard、Vellfire為血緣雙胞胎車，不僅在日本有販售，其大陸更特別將Vellfire隸屬在皇冠Crown子品牌，擁有更霸氣、響亮的皇冠威爾法名號，本次推出的皇冠威爾法特仕車，就是以標準款再加上更多豪氣奢華配備。

▲外觀採黑化套件處理，氣勢更威風、質感更精緻。

Crown Vellfire2款特仕車相較標準款車型貴了約2萬人民幣，售價分別為91.9、92.9萬人民幣，折合新台幣410與415萬，外觀採更精緻的星空暗黑套件，採19吋墨黑鋁圈等，帶來更具尊貴不凡氣息。

車內則增加羊毛迎賓地毯、側門自動迎賓踏板、超細纖維的麂皮材質、水晶排檔桿等，讓Crown Vellfire特仕車儀式感拉好拉滿，動力則維持2.5升油電搭配CVT變速箱，綜效馬力211匹。