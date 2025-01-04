「三菱全新小休旅」將推1.6升油電！台灣今年國產先上汽油款

▲東南亞熱銷三菱Xforce小休旅！海外今年將推全新1.6升油電。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年即將國產的導入的三菱Xforce小休旅，海外今年有推全新油電計劃，比起原本的1.5升自然進氣，Xforce小休旅導入1.6升全新油電後，不僅會跑、更省油，還支援純電行駛！

▲三菱1.6升油電省油水準出色，引擎能作為發電支援電力行駛。

東南亞三菱Xforce關鍵的1.6升油電，來自去年2月Xpander、Xpander Cross技術共享，以1.6升自然進氣引擎，搭配85Kw電動馬達組，平均油耗優化15%，市區更能達到34%之多，原廠日前還表示，當在特殊情況行駛時，這套1.6升油電能支援靠電力行駛，讓引擎負責發電。

該油電1.6升自然進氣引擎，可產生95匹馬力、13.7公斤米扭力，而電動馬達則能供給116匹馬力、26公斤米扭力，相較原本的1.5升自然進氣104匹馬力、14.3公斤米扭力，油電Xforce更會跑也更省油！

▲台灣最快上半季上市三菱Xforce。

在台灣市場規劃上，從去年開始積極測試的三菱Xforce，以在原廠國產化名單中，但首波應只會導入1.5升自然進氣，其最大競爭對手為TOYOTA Yaris Cross等小休旅級距，預計有望在上半季前與台灣車迷相見。