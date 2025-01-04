台灣「Nissan進口跨界休旅」停售不再導入！交棒Kicks、X-Trail

▲台灣百萬跨界小休旅再減1，Nissan Juke完售將不再引進。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

繼去年TOYOTA C-HR退場後，同級的Nissan Juke也在2025新年跟台灣車迷告別，台灣百萬初的進口跨界休旅，頓時少了2位老將，隨著Nissan Juke退出，將交棒給Kicks、X-Trail！

▲台灣於2020年8月導入的新一代Nissan Juke，銷售4年時間退場。

售價102.9、104.9萬的進口Nissan Juke，官網已經默默下架，也代表Nissan Juke功臣身退、階段性任務結束，台灣於2020年導入的新一代Nissan Juke，其採用小排氣量稅賦優勢的1.0升渦輪引擎，是福斯T-Cross、Mazda CX-30、TOYOTA C-HR等同級對手。

▲Kicks e-Power、X-Trail e-Power等進口產品陸續加入，填補100～150萬級距。

台灣Nissan休旅產品隨著進口Kicks e-Power、X-Trail e-Power加入，加上另有的國產的汽油Kicks與X-Trail，其陣容價格選擇帶相當豐富，Nissan Juke退場後的市場空缺，也不會對Nissan銷售造成影響。

自去年8月宣告只剩30台在售的進口Nissan Juke，如今在2025年銷售完畢退出台灣，雖然海外歐洲去年已發表小改款，但未來台灣想要再看到Nissan Juke回歸，機會應該不高。