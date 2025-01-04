【周焦點】2024汽車銷售　國產中型休旅推新年式　MG HS、ZS漲價

▲2024年台灣全年度汽車銷售出爐；三菱Outlander推新年式；福斯Tiguan推特仕車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

迎來2025年第一周！回顧2024年台灣汽車銷售相當精彩，今年有購車考量的消費者，可參考熱門新車避免踩雷；國產三菱Outlander賣了10年仍舊未改款，先推新年式活絡戰力；台灣福斯推出Tiguan特仕車，這可能是改款前最後新作，想找划算的Tiguan不要錯過！

▲TOYOTA 2024年再度發威，前3名都被和泰拿下。

2024年台灣全年度汽車銷售報告出爐（連結），TOYOTA靠著RAV4、Corolla Cross、Yaris Cross輕鬆霸榜前3名，第1名Corolla Cross更是直接賣爆3萬輛，《ETtoday車雲》也特別整理出年度最佳10輛熱銷休旅車（連結），以及年度熱賣的10款電動車（連結）供讀者參考，2025年想要換新車，先以熱門榜單作為參考準沒錯！

▲新年式三菱Outlander上市，小漲1萬升級配備。

第4代大改款Outlander依舊沒消息，台灣原廠先幫賣了10年的Outlander升戰力，本周推出新年式Outlander（連結），全車系升級後座安全帶提醒警示，部分車款則有10.25吋數位儀錶，提供5人、7人座配置，售價83.9萬起。

▲MG HS、ZS漲價，最多漲3萬。

去年開始力拚自製率達標的台灣MG，逐漸恢復正常供應在今年反應到成本售價（連結），MG HS、ZS兩款休旅均有小漲，HS的1.5升渦輪漲2.4萬來到93.9萬，而2.0升渦輪與1.5升PHEV則漲3萬來到109.9與124.9萬，ZS小休旅調漲2萬來到76.9萬，至於MG4電動車目前尚未公告正式交期，繼續維持預接單中。

▲福斯Tiguan休旅推特仕車。

福斯新一代Tiguan休旅預計會在今年登台，不過原廠為現行款祭出不少福利，推出全新Tiguan 280 TSI R-Line特仕車（連結），限量300台，特仕版具有動感內外觀升級、配備升級總價值高達9萬元，售價151.8萬！至於新一代Tiguan休旅目前在台測試，最快有望在上半季登場。

▲特斯拉Model Y小改款準備登場。（圖／翻攝自X@suppalatte）

特斯拉Model Y即將迎來改款（連結），近日不但被捕捉到測試車，大陸媒體也聲稱新款Model Y本月就會在上海工廠開始量產、甚至還有大陸市場專屬的長軸版，屆時新Model Y將有內外觀、軟硬體等升級，以確保全球最暢銷電動車冠軍的戰力，預計上半季就能看到新Model Y上陣。