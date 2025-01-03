ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2024年台灣車市又是休旅車天下，TOYOTA靠著三劍客包下前3，LEXUS NX、賓士GLC豪華品牌技壓不少國產軍，而前10強榜內也有不少強勢電動車，可見台灣消費者對於電動車接受度越來越高！

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Corolla Cross榜內唯一賣破3萬輛，今年目標要達到4萬輛。

TOYOTA Yaris Cross、TOYOTA Corolla Cross、TOYOTA RAV4三陣容通吃70～120萬級距，台灣消費主力級距的一級戰區均被和泰拿下，神車霸主TOYOTA Corolla Cross更是唯一賣破3萬輛車款，不過對比同期下滑9.7%，想要達成年度4萬輛的目標，2025年TOYOTA Corolla Cross要靠著小改款助攻！

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

▲LEXUS NX、賓士GLC榜內的豪華休旅代表。

第4名國產HONDA CR-V與第5名豪華進口LEXUS NX廝殺，最後HONDA CR-V以13,869輛勝出，不過2024年LEXUS NX、賓士GLC等豪華休旅都一併擠入榜單，可見台灣對三芒星、LEXUS等豪華休旅仍是有不少死忠愛好者，拚倒不少平價的國產休旅。

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7、MG4代表國產於2024年進軍電動車戰場。

2024年台灣電動車新秀崛起，納智捷n7、MG4代表國產進軍電動車市場，尤其納智捷n7今年3月才開始交車，就擠入2024年台灣暢銷車款排行榜，初生之犢n7首度參戰就擊敗特斯拉Model 3，一度與霸主Model Y展開拉鋸，與特斯拉Model Y成為榜內的2款電動車代表。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV2024年新車銷售HONDACR-VTESLAModel YLuxgenn7

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

現代「電動版小Tucson」印度亮相2025-01-03

特斯拉2024全球銷量下滑不到180萬2025-01-03

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

台中電車福利沒了Gogoro停車收繳費單2025-01-02

2025購車優惠出爐2025-01-02

SUZUKI全球營收創新高　感恩回饋五大好禮迎新春2025-01-02

「電動小麵包車」五菱之光登場　2025-01-02

台灣福斯推Tiguan R-Line特仕版2025-01-02

熱門文章

台中電車福利沒了Gogoro停車收繳費單2025-01-02

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

2025購車優惠出爐2025-01-02

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

2024台灣最暢銷10款新車名單出爐2025-01-02

「三菱Grand Lancer」將完售停產2025-01-02

新年式Defender取消汽油動力2025-01-02

相關新聞

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

151.8萬！台灣福斯「Tiguan 280TSI R-Line特仕版」限量300台上市

151.8萬！台灣福斯「Tiguan 280TSI R-Line特仕版」限量300台上市

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

讀者迴響

熱門文章

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366