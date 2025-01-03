2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

▲2024年休旅戰場依舊火燙！TOYOTA一舉包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2024年台灣車市又是休旅車天下，TOYOTA靠著三劍客包下前3，LEXUS NX、賓士GLC豪華品牌技壓不少國產軍，而前10強榜內也有不少強勢電動車，可見台灣消費者對於電動車接受度越來越高！

▲TOYOTA Corolla Cross榜內唯一賣破3萬輛，今年目標要達到4萬輛。

TOYOTA Yaris Cross、TOYOTA Corolla Cross、TOYOTA RAV4三陣容通吃70～120萬級距，台灣消費主力級距的一級戰區均被和泰拿下，神車霸主TOYOTA Corolla Cross更是唯一賣破3萬輛車款，不過對比同期下滑9.7%，想要達成年度4萬輛的目標，2025年TOYOTA Corolla Cross要靠著小改款助攻！

▲LEXUS NX、賓士GLC榜內的豪華休旅代表。

第4名國產HONDA CR-V與第5名豪華進口LEXUS NX廝殺，最後HONDA CR-V以13,869輛勝出，不過2024年LEXUS NX、賓士GLC等豪華休旅都一併擠入榜單，可見台灣對三芒星、LEXUS等豪華休旅仍是有不少死忠愛好者，拚倒不少平價的國產休旅。

▲納智捷n7、MG4代表國產於2024年進軍電動車戰場。

2024年台灣電動車新秀崛起，納智捷n7、MG4代表國產進軍電動車市場，尤其納智捷n7今年3月才開始交車，就擠入2024年台灣暢銷車款排行榜，初生之犢n7首度參戰就擊敗特斯拉Model 3，一度與霸主Model Y展開拉鋸，與特斯拉Model Y成為榜內的2款電動車代表。