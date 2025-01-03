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特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

▲測試車積極曝光、全球Model Y現行款促銷出清，都在暗示新Model Y即將登場！（圖／翻攝自特斯拉）

▲測試車積極曝光、全球Model Y現行款促銷出清，都在暗示新Model Y即將登場！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

今年才剛開始，電動車龍頭特斯拉Model Y準備開始出招，日前台灣、海外等各大市場都針對現行款Model Y出清，甚至還有不少優惠，加上近來測試車更是頻頻現身曝光，這些證據都在暗示改款新Model Y已經離我們不遠了！

▲測試車積極曝光、全球Model Y現行款促銷出清，都在暗示新Model Y即將登場！（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款特斯拉Model Y將稱為煥新版與Model 3同步，車頭、車尾整容修飾。（圖／翻攝自X@suppalatte）

剛拿下台灣2024年電動車寶座的特斯拉Model Y，即將在今年迎來最新小改款，改款新Model Y日前已有消息流出，步調預計與Model 3一致，把小改款稱為Model Y煥新版，外觀著重於車頭與貫穿尾燈整容。

▲測試車積極曝光、全球Model Y現行款促銷出清，都在暗示新Model Y即將登場！（圖／翻攝自特斯拉）

▲迎合龐大的大陸市場商機，Model Y將在大陸推出長軸版。

除了外觀整容帶來新鮮感外，此次Model Y因應大陸用車習慣，將還有長軸版甚至不排除推出全新7人座搶市，在動力部分也有望推出更長續航的全新電池組，內裝則比照Model 3步調，針對排檔、多媒體螢幕等更新。

而今年想換特斯拉Model Y搶優惠的車迷，親臨展間或許還會有不少促銷，以2024年12月促銷為例，Model Y最大折扣能優惠20萬，部分車型還加送1年乙式車體險，雖然促銷已經在12月31日截止，但預計2025年開始還會再祭出一波有感的出清促銷。

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