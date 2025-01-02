電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

▲台中市政府日前宣布將於2025年1月1日開始試辦電動車充電、停車收費，除了第1小時能免費，第2小時開始就依各停車場費率計費。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

過去，為鼓勵民眾改換電動車，各縣市都祭出相關優惠。其中台中市2010年電動車數量僅1534輛，2024年已達1.36萬輛，成長約8.5倍，卻也衍伸出各種亂象。為此，台中市政府日前宣布將於2025年1月1日開始試辦電動車充電、停車收費，除了第1小時能免費，第2小時開始就依各停車場費率計費。有Gogoro車主1日在網上發文，表示下班後首次見到車子被貼停車繳費單，還以為「貼錯了」，一查才知道是新制上路。

有網友昨（1）日在Threads上發文，表示騎乘Gogoro第5年，第一次收到停車單，還剛好是2025年第一天，讓她好奇發問：「是2025年新法規嗎？之前從來沒有收過說。」而另一名Gogoro車主也在同一天收到停車單，傻眼直呼：「下班看到還以為貼錯了。」

透過其他網友分享，才知道這是台中市2025年1月1日開始上路的新制。台中市政府交通局指出，2025年1月1日開始，試辦實施電動車停車收費、充電以度計費，電動車在公有停車場或路邊車格，停車費以第1小時免費，第2小時起依各停車場費率計費。電動車使用充電槍充電，則需依實際充電度數收費，相關收費方式，停管處已要求各停車場業者在出入口處及充電車格處告示清楚周知，讓停車與充電收費更加透明也更公平

中市交通局去年12月底曾在官方臉書粉絲頁透露，會做出如此改變，是因為過去14年來台中市的電車數量成長了8.5倍，為了使公共停車資源使用更公平合理，故開始實施電車停車付費制。此外，也一併開始試辦充電以度計費制。

交通局指出，將會持續觀察相關制度試辦狀況，並適時滾動檢討。台中市政府交通局長葉昭甫也表示，交通局未來會持續推動各項低碳綠能措施，提供電動車主月票半價優惠，減輕電動車主停車費負擔。

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