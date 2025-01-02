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2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷出爐！趕在農曆年前優惠也是不手軟，CR-V、Kuga熱門休旅都祭出優惠 。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

2025年1月首波優惠出爐！其中國產休旅Kuga、CR-V都有優惠，除了高額分期外還有免費升級配備、購車金等，龍頭TOYOTA和泰也提供指定車型購車送象印烘烤微波爐、高額分期。速霸陸則維持4驅電動休旅Solterra 149.8萬超殺價格，優惠幅度高達40萬。

Ford
福特六和送龍迎蛇年，即日起至1月24日止推出多款車型購車優惠，其中Focus Wagon免費升級360º環景影像系統、舊換新優惠79.9萬起；Kuga則指定車型享限量優惠價86.9萬起（含舊換新）與6萬豪禮，包括1萬元配件金、2萬元限時購車金、3萬元輕鬆入主方案（或月付最低9,990元起）、3年免費更新預判專用導航圖資。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲Kuga指定車型限量優惠價86.9萬起（含舊換新）、再享6萬豪禮。

Honda
台灣本田慶祝CR-V榮獲TNCAP台灣新車安全評等5星殊榮，1月入主CR-V安全星盾版可享360º環景影像系統、高額0利率優惠；入主HR-V心動特仕版享360º環景影像系統、BSI盲點偵測系統、前後偵測雷達三大贈禮。

油電車款方面，FIT e:HEV享高額0利率、前後盲區顯影輔助、多媒娛樂影音主機三大贈禮；Civic e:HEV則享高額0利率優惠。台灣本田也推出「Honda大夢享家」活動，全車系限時入主抽價值50萬元「非洲動物大遷徙雙人遊」。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田針對CR-V免費升級360º環景影像系統、高額0利率優惠。

HINO

HINO商用車即日起至6月30日止推出「汰舊換新 永續專案」購車優惠，凡汰換1-4期排放標準的老舊商用車、並購買HINO 500系新車，即可享20萬元購車金優惠；購買HINO 700系新車可享30萬元購車金回饋。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲HINO商用車也推出「汰舊換新 永續專案」購車優惠，汰換1-4期排放標準的老舊商用車最高可享30萬元購車金回饋。

Lexus
Lexus和泰1月針對ES車系、RZ450e提供100萬40期0利率優惠。

Mazda
台灣馬自達元月入主指定車型Mazda3、CX-3、CX-30、CX-5、CX-90等最高可享100萬0利率與5年原廠保固，還有機會獲得華航廣島來回機票。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達Mazda3、CX-3、CX-30、CX-5、CX-90最高可享100萬0利率與5年原廠保固，還有機會獲得華航廣島來回機票。

Suzuki
Taiwan Suzuki金鈴汽車1月針對Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara推出優惠，來店試乘送咖波聯名春聯，Swift領牌送原廠無線充電裝置、Ignis指定車款舊換新59.9萬起，其他指定車款還送購車金。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki金鈴汽車1月針對Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara推出優惠，來店試乘送咖波聯名春聯。

TOYOTA
TOYOTA和泰汽車1月入主Corolla Altis（含HEV油電）、YARiS Cross、Townace貨卡／廂型車、VIOS就送象印烘烤微波爐（原價22,990元），再享最高70萬0利率、5年14萬公里延長保固（限準時定保）。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA 1月入主指定車型送象印烘烤微波爐（原價22,990元）。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車即日起至1月24日推出購車專案，針對Crosstrek推出入門歡慶價96.8萬起；Forester則享震撼價106.8萬起，Outback旗艦休旅寄出最強檔142.9萬元優惠。

另外，本月入主4驅電動休旅Solterra即可享149.8萬超殺價格，優惠幅度高達40萬；WRX則享特惠典藏價149.8萬、WRX Wagon為155.8萬。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸入主4驅電動休旅Solterra即可享149.8萬超殺價格，優惠幅度高達40萬。

Aeon
宏佳騰即日起至1／24止推出新春優惠方案，入主STR300現折3,000元、入主Brera X則送長風鏡組，並皆提供無卡分期最高60期低利率方案。

另外入手Ai-4 Ever輕巧電動機車可享3,000元購車金現折、無卡分期最高36期0利率優惠。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰1／24前入主STR300現折3,000元、入主Brera X則送長風鏡組，並都提供無卡分期最高60期低利率方案。

Honda
台灣本田二輪部門推出新春購車專案，指定車款72期0頭款、0利率再送萬元配件好禮。其中Forza350推出暢旅價27.9萬、再贈原廠後箱（價值17,020元）；ADV350 RoadSync暢旅價30.8萬、再加贈電子後箱（價值30,700元）；CL Street暢旅價29.8萬，加贈馬鞍包（價值9,370元）；CB300R與CBR500R購車即送Shoei Z8安全帽。

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年1月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田二輪部門新春購車專案，指定車款72期0頭款、0利率再送萬元配件好禮。

SYM
SYM三陽針對JET SL／SL+推出購車優惠5重送，包括購車金4,000元（直扣）、24期0利率（分期與現金同價）、分期購車加贈500萬安心險、再送SYM賽車廠隊彩繪安全帽、冠軍煞車導風罩等。

▲SYM。（圖／翻攝自SYM）

▲SYM三陽針對JET SL／SL+推出購車優惠5重送。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車銷量促銷TOYOTA和泰福特FordHonda本田二輪SYMAeon

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