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276萬起！新年式「Defender越野休旅」標配氣壓懸吊、取消汽油動力

▲25.5年式Defender。（圖／翻攝自Defender）

▲25.5年式Defender調整配備編成，90、110車型皆採單一柴油動力，取消汽油動力、ClearSight車內電子後視鏡，全車系也標配電子氣壓懸吊系統。（圖／翻攝自Defender）

記者林鼎智／綜合報導

暢銷豪華越野休旅Defender近期進行25.5年式車型變更，針對車系編成動力、配備進行調整，其中Defender 90（3門）、110（5門）取消汽油動力，僅採柴油D300動力，同時中控台、外觀套件也有更新，使得Defender 90入手價自276萬起、110車型為317萬起。

▲25.5年式Defender。（圖／翻攝自Defender）

▲新Defender皆採3.0升6缸柴油輕油電動力，Defender OCTA則為4.4升V8雙渦輪汽油輕油電。

首先從3門的Defender 90車型來說，共有D300 S、S300 X-Dynamic HSE車型，其中備受歡迎的County套件（選配）也僅限90車型專屬，不過也取消原本標配的ClearSight電子車內後視鏡，原本D300 S的座椅椅背收納袋也改為PVC網袋，頂規HSE則標配尾門吸附緊閉功能。

而110車型共有SE、HSE 2等級，皆搭載X-Dynamic套件，並同樣將標配的椅背收納袋改為PVC網袋、取消ClearSight電子車內後視鏡，頂規HSE 也標配尾門吸附緊閉功能。

▲25.5年式Defender。（圖／翻攝自Defender）

▲新Defender也重新設計中控台，換上新手機無線充電板，不過也取消原本標配的ClearSight電子車內後視鏡。

值得一提的是，雖然新年式Defender售價看起來漲了不少，但在台灣選配率超過9成下，此次新年式全車系皆標配電子氣壓懸吊（選配價10.2萬）。另外，新25.5年式Defender中控台皆重新設計，換上更寬的手機無線充電板、新增滑動托盤，Type C充電也升級45W快充。

選配方面，新年式Defender也針對90或110 X-Dynamic HSE車型提供全新Signature Interior Pack經典內裝套件，該套件包括翼形頭枕、淺灰色儀表板裝飾、並增加駕駛座／副駕座中控台儲物空間、絲絨腳踏墊等高級內裝材質選擇。

▲25.5年式Defender。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender台灣買家有超過9成選配電子氣壓懸吊，此次年式變更原廠也將其列為標配，也反映在調漲的售價上。

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關鍵字：汽車越野DefenderLand Rover路虎衛士90110OCTA柴油編成氣壓懸吊

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