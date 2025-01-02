大陸「電動小麵包車」五菱之光登場　靈活空間堪稱大陸版K-Car

▲大陸上汽通用旗下合資企業五菱，日前推出五菱之光電動麵包車，小巧身形堪稱大陸版K-Car，並具有靈活的空間運用機能。（圖／翻攝自通用五菱，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸上汽通用旗下合資企業五菱過去以五菱宏光打響名聲，而日前五菱更推出新款「五菱之光」（Wuling Sunshine）電動麵包車，其小巧身形堪稱大陸版K-Car，同樣主打親民售價，將延續該車系自2002年上市後銷售突破530萬輛的氣勢。

新五菱之光是品牌最新輕型商用車成員，車長3,685mm、車寬1,530mm、車高1,750mm，軸距2,600mm，車格小巧、設定在都會用途，但仍比日本K-Car要大，在標準5人座車型下具有527公升後行李廂空間，後座傾倒後可達1,117公升。

▲五菱之光採單馬達前驅、17.6kWh電池，並有V2L外接供電功能，售價尚未公布。



五菱之光也提供不少置物空間，包括在車內提供20個可擴充、安裝孔位，可讓車主增添摺疊桌、杯架、手機架、置物格等配件，甚至作為小型露營車、移動商店等。

動力上，五菱之光採單馬達前驅、17.6kWh電池，具有最大馬力40匹，另外還可望提供容量更大的26.5kWh電池，並具有V2L外部供電功能。預計五菱之光電動車將在今年初上市、並外銷其他市場，售價則尚未公布。