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【廣編】SUZUKI全球營收創新高　感恩回饋五大好禮迎新春

▲▼SUZUKI,春節,回饋,抽獎,機車,健檢。（圖／業者提供）

▲SUZUKI台鈴工業即日起至2月15日推出「全車系免費健檢，週週抽大獎活動」。

圖、文／SUZUKI提供

SUZUKI憑藉其卓越的產品與市場策略，在2024年創下全球營收新高！根據最新數據，SUZUKI在印度市場持續稱霸，日本市場穩定增長，歐洲市場也表現亮眼，台灣市場則得力於SUI 125上市成功，以可愛外型和出色的都市通勤性能，累積銷量已突破一萬五千台，成為不少都會騎士的首選。

SUZUKI在2024年全球營收創下新高，這主要歸因於以下幾個因素：印度市場的強勁表現，SUZUKI旗下的Maruti Suzuki在印度市場持續領先。全新全球戰略車款推出，2024年7月SUZUKI推出了第四代Swift，榮獲2025年RJC年度汽車獎。台灣市場各級距新車款推出，不同風格的車型滿足每位騎士的多樣化需求。

為回饋台灣消費者的支持與信任，SUZUKI台鈴工業宣布於2025年1月1日至2月15日推出「全車系免費健檢，週週抽大獎活動」，以SUZUKI & eReady全車系九大系統免費健檢及五大好禮，陪伴車主安心迎接新一年！此次活動涵蓋全台SUZUKI授權經銷據點，提供所有車主尊榮服務與豐富回饋：

五大好禮內容：
●好禮1免費車輛健檢：九大系統由專業技師檢查車輛狀況，保障行車安全。
●好禮2精美桌曆贈送：完成車輛健檢及定保登錄即可獲得SUZUKI限量精美桌曆（數量有限，送完為止）。
●好禮3原廠機油享9折優惠：以最經濟實惠的價格享受原廠品質。
●好禮4週週抽好禮：車輛保養單筆消費滿200元即可參加抽獎活動，有機會獲得最大獎GIXXER SF250乙台！
●好禮5超值購車優惠： 購買GSX-R150，現金價98,000元，再享分期購車36期0利率。 購買GIXXER 250系列，享分期購車36期0利率或15,000元購車金優惠（年式限定）。

關鍵字：SUZUKI春節回饋抽獎機車健檢

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