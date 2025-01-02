2024年台灣電動車銷售！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

▲台灣去年度暢銷電動車，納智捷拿下亞軍。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2024年台灣電動車戰況精采，國產納智捷靠著n7展開強烈攻勢，拿下整年度電動車排行亞軍擊敗特斯拉Model 3，而位居榜首的特斯拉Model Y人氣還是超旺，以第1名頭銜賣破8千輛！

▲特斯拉全年度繳出15,276輛銷量，Model Y就佔了一半以上。

2024年全年度電動車暢銷榜單持續更新，《ETtoday車雲》先整理出前3名，回顧2024年特斯拉攻勢依然猛烈，靠著Model Y、Model 3、Model X黃金三陣容，共繳出15,276輛銷量，而Model Y以8,634輛奪下電動車冠軍，今年剛改款的Model 3也帶來不小助攻，以4,639輛位居季軍。

值得一提的是，今年台灣推出小改款特斯拉Model 3，又貢獻出不少特斯拉車主，而Model Y面臨小改款週期，人氣聲量始終居高不下，2024年更一度與納智捷n7展開拉鋸。

▲納智捷今年將有n5問世，與n7覬覦2025年電動車寶座。

2024年電動車榜單中，納智捷n7是唯一的國產品牌，以7,121輛銷量惜敗特斯拉Model Y，放眼2025年戰況肯定更激烈，去年年底開始交車的n7大電池版，以及2025年即將問世的全新Model B n5跨界電動車，納智捷未來表現值得關注。

後續排名預估會有BMW iX1、iX2、特斯拉Model X、Volvo EX40等車款，待詳細數據出爐後，《ETtoday車雲》將帶來更完整的電動車前10名榜單。