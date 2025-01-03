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「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

▲TOYOTA Roomy改裝露營車，預告1月東京車展登場。（圖／翻攝自《ESB Style》）

▲TOYOTA Roomy改裝露營車，預告1月東京車展登場。（圖／翻攝自《ESB Style》）

記者徐煜展／綜合報導

今年1月10日即將開幕的東京車展很熱鬧，除了原廠參戰外，日本的改裝店家也正在摩拳擦掌，近來日本ESB Style改裝廠看上露營車熱潮，以TOYOTA Roomy為基礎，賦予致敬Land Cruiser改裝套件，讓TOYOTA Roomy化身成迷你版的Land Cruiser露營車！

▲TOYOTA Roomy改裝露營車，預告1月東京車展登場。（圖／翻攝自《ESB Style》）

▲日本ESB Style以Roomy為主角，推出系列的第4部作品。

日本ESB Style致敬旗艦越野休旅Land Cruiser，把全新作品稱為Landc Roomy，以日本熱賣的小型MPV為基礎，套件靈感來自Land Cruiser，採霸氣的銀色鍍格水箱罩、車側飾板、車頂行李架等，讓TOYOTA Roomy遠看就像是小一號的Land Cruiser，套件開價29.5萬日圓，折合新台幣約6萬。

除了身披多項的霸氣的空力套件，在輪胎配置也沒馬虎，特別搭載Toyo的15吋越野專用輪胎，在戶外休閒時增加地形適應能力，而復古的星星造型鋁圈也有畫龍點睛功效，讓改裝新車充滿各種亮點。

▲TOYOTA Roomy改裝露營車，預告1月東京車展登場。（圖／翻攝自《ESB Style》）

▲車內提供睡床，打造成簡單方便的露營用車。

TOYOTA Roomy尺碼小歸小，但車內空間在級距中算是相當出色，新車車內特別提供Fox Mat睡床軟墊，讓Roomy不僅外觀霸氣夠帥，在戶外露營時，還能提供簡易舒適的休憩空間。

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