TOYOTA「Altis GR運動款」馬來西亞開賣！1.8升折合新台幣109萬

▲馬來西亞開賣新年式TOYOTA Corolla GR-S。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

馬來西亞於2025年推出新年式帥氣的TOYOTA Corolla GR-S，其實也就是台灣熟悉的Altis GR Sport，與台灣的2.0升自然進氣不同，馬來西亞的Corolla GR-S乃維持1.8升自然進氣，折合新台幣109萬！

▲台灣、馬來西亞外觀造型大同小異，動力配置為最大差異。

台灣去年剛上市並且於麗寶為TOYOTA Altis GR Sport舉行統規賽，乃是捨棄1.8升自然進氣，並取消1.8升油電，僅提供性能更好的2.0升自然進氣，可產生170匹馬力、20.4公斤米扭力，售價91.5萬。

馬來西亞的Corolla GR-S採1.8升自然進氣，搭配模擬10速的CVT變速箱，並擁有140匹馬力、17.5公斤米扭力，售價RM149,800元，折合新台幣109萬。

▲外觀賦予多項GR家族象徵的運動化套件，採18吋雙色鋁圈。

雖然引擎動力配置不同，不過台灣、馬來西亞的外觀差異不大，均採用帥氣的GR家族運動化空力套件，採專屬的18吋雙色鋁圈，搭配黑車頂設計，給人十足的熱血戰鬥感。

▲車內呼應外觀運動化設計，並針對懸吊進行優化升級。

車內設計也相當用心，採GR造型的跑車方向盤，座椅更是一大精髓，以皮革與麂皮混搭的材質包覆，配上升級過的10.1吋多媒體螢幕，新Corolla GR-S兼具戰鬥感同時，實用性質感也沒少。