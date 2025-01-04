台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

▲台灣TOYOTA Sienta官網下架！與車迷告別。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

百萬內僅有的國產TOYOTA Sienta MPV，因成本售價考量遲遲未有大改款導入計劃，台灣舊款的TOYOTA Sienta已從官網默默下架，讓國產MPV級距頓時又失去一位經典車！

▲台灣最便宜的7人座MPV買不到了！TOYOTA Sienta下台一鞠躬。

台灣於2016年上市的國產TOYOTA Sienta，當時還找來天團五月天代言，其5人、7人座加上國產百萬優勢，曾在市場風靡一時，通吃家用、商用等市場，但無奈台灣等不到日規的大改款Sienta續命，於2025年下台一鞠躬。

台灣TOYOTA Sienta上市時以1.5升、1.8升自然進氣販售，後續更有市場流行的跨界版本，停產前售價76.2～94.2萬，從去年開始出清的國產Sienta，隨著官網下架，也代表出清完畢，讓台灣百萬內MPV市場出現一個大空缺。

▲日規在售的TNGA新一代TOYOTA Sienta，礙於成本考量無法登台。

事實上，日規大改款TOYOTA Sienta是不少車迷期望導入車款，與台灣舊款不同，日規趁著大改款換上TNGA平台，並還有新的1.5升油電加持，但就是礙於TNGA成本售價，讓台灣與新一代Sienta無緣。