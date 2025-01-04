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藍寶堅尼新油電小牛「1／16正式登台」！Termerario挾920匹馬力來襲

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 8 月稍早，Lamborghini 正式於 2024 圓石灘車展上發表全新 V8 雙門跑車 Temerario 後，如今即將正式登台。Lamborghini 總代理嘉瑪興業今日 (1/3 ) 透過媒體邀約，預告將於今 (2025) 年 1 月 16 日 (四) 舉辦「Lamborghini Temerario 媒體發表會」，並於當日首度在台亮相。該車是 Huracán 的正統後繼車型，取消 V10 引擎的設定，換裝全新雙渦輪增壓 V8 引擎搭配電動馬達組成的油電系統，其引擎轉速可突破 10,000rpm，綜效輸出可高達 920 匹馬力，0-100km/h 加速僅需 2.7 秒。本站 7Car<小七車觀點> 將於活動當日第一時間前往，並於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

根據官方描述，Lamborghini Temerario 的命名靈感源自於曾於 1875 年參加比賽的鬥牛，其以驍勇善戰的強大力量而得名，因此 Lamborghini 期盼新推出的 Temerario 也能夠承襲這項特質。

外觀方面，Lamborghini Temerario 承襲過往的「小牛」傳統，擁有較為緊湊的車身，但是車頭首見分離式頭燈設計，並在保桿兩側的進氣孔內部加入六角形的 LED 日行燈，上方細長的大燈則是相當的犀利，展現更為侵略的風格。車側部分保有超跑一貫的低扁造型，後葉子板前處擁有超大尺寸的通風口造型，原廠表示在高速時能提供比 Huracán Evo 多出 103% 的下壓力，輪圈選用前 20 吋、21 吋的配置，並可選配鍛造或者碳纖維材質。

車尾部分則可見導入全新的六角形尾燈組，以及上置式的排氣佈局，引擎蓋選用簍空的設計，能夠隱約看到內部的 V8 引擎。而在加入油電系統後，原廠工程師為了保持車身重量，全車也大量採用碳纖維材質，整體重量比 Huracán Evo 輕了 25 公斤，並提升 158% 的下壓力表現。

進入車內，Temerario 有著與老大哥 Revuelto 相似的設計鋪陳，但選用更多的六角形元素。中控台中央配有全新的 8.4 吋觸控螢幕，方向盤後方則搭載 12.3 吋液晶儀表，在副駕側還新增 9.1 吋的觸控螢幕。此外，原廠示 Temerario 相較 Huracán 頭部空間增加 33mm，腿部空間增加 46mm，能夠更輕鬆的應對不同身高的駕駛。

動力方面，Temerario 成為品牌第三款搭載 Lamborghini HPEV 高性能混合動力系列的產品，搭載全新的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎搭配 3 具電動馬達組成。其中引擎最大功率達 800 匹/9,000-9,750rpm，最高轉速可達 10,000rpm，峰值扭力為730 牛頓米/4,000-7,000rpm；電動馬達最大功率為 150 匹，峰值扭力 300牛頓米；系統綜效輸出可達 920 匹，搭配 8 速雙離合器變速箱，最高時速可達 340km/h，0-100km/h加速僅需 2.7 秒。電池容量官方公布為 3.8kWh，純電續航里程約為 3.5 公里。

隨著 Lamborghini 小牛後繼車型 Temerario 即將於 1 月 16 日正式登台，這款融合品牌性能與現代設計的車款，勢必將成為超跑迷注目的焦點。未來，Temerario 能否在超跑市場中再次彰顯 Lamborghini 的領導地位，值得拭目以待。相信不久後台灣車迷將有機會親身感受這款全新傑作的震撼魅力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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