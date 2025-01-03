ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

2024台灣機車銷量出爐「掛牌超過75萬輛」！三陽市佔破4成蟬聯冠軍

▲三陽DRGBT。（圖／記者林鼎智攝）

▲2024年台灣共賣出75萬2643輛機車，其中SYM三陽就超過30萬輛，市佔率破4成。（圖／資料照）

文／中央社

2024年台灣機車銷售結果今天出爐，根據統計，受惠國民旗艦機種熱銷，加上運動車款受歡迎，去年台灣整體機車市場掛牌數75萬2643輛，其中三陽市占率超過4成。展望2025年，主要車廠持續搶攻電動機車方案。

其中三陽去年在台灣機車市場掛牌30萬7837輛，市占率40.9%，光陽累計掛牌數20萬648輛，市占率26.7%，山葉掛牌數12萬8180輛，市占率17%，Gogoro掛牌數5萬2513輛，市占率7%。

從去年12月來看，台灣機車單月整體掛牌數6萬5178輛，其中三陽單月掛牌數2萬6695輛，市占率41%，光陽掛牌數1萬5902輛，市占24.4%，山葉掛牌1萬4078輛，市占21.6%，Gogoro掛牌3106輛，市占率4.8%。產業人士分析，去年國民旗艦機種、新款水冷引擎機種熱銷，運動車款、時尚流行等新車相對受歡迎。今年主要車廠也持續推動購車優惠方案，刺激市場消費。

展望今年，主要車廠積極布局電動機車方案，光陽先前指出，電動機車是長線趨勢，要建立品牌形象，中長期看來，光陽逐步推動大型電動重機量產。 光陽去年10月與LiveWire完成新協議簽訂，強攻電動大型重機速克達產品，預計2026年上半年上市，今年將會有更多進展公布。

三陽去年啟動下一階段3年計畫，其中積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務，此外三陽啟動百萬台銷售計畫，以自有品牌進軍國際市場，力拚3年內達到全球機車銷量達到百萬輛。

關鍵字：2024台灣機車銷量三陽SYMKYMCO光陽YAMAHA山葉Gogoro電動市占新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

最新文章

2024台灣機車銷量出爐超過75萬輛2025-01-03

MG新價格出爐「HS最多漲3萬」2025-01-03

台灣KIA連2年銷量破萬再創新高2025-01-03

特斯拉小改款Model Y傳本月量產2025-01-03

比亞迪2024年成長41.3%2025-01-03

現代「電動版小Tucson」印度亮相2025-01-03

特斯拉2024全球銷量下滑不到180萬2025-01-03

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

熱門文章

台中電車福利沒了Gogoro停車收繳費單2025-01-02

MG新價格出爐「HS最多漲3萬」2025-01-03

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

2025購車優惠出爐2025-01-02

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

新年式Defender取消汽油動力2025-01-02

「三菱Grand Lancer」將完售停產2025-01-02

相關新聞

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

台灣KIA「連2年銷量破萬」再創新高！Sportage休旅、卡旺帶頭衝

台灣KIA「連2年銷量破萬」再創新高！Sportage休旅、卡旺帶頭衝

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

特斯拉小改款Model Y傳本月量產！將出性能版、還有長軸6人座

特斯拉小改款Model Y傳本月量產！將出性能版、還有長軸6人座

全年427萬輛！比亞迪2024年成長41.3%　電動車總量逼近特斯拉

全年427萬輛！比亞迪2024年成長41.3%　電動車總量逼近特斯拉

讀者迴響

熱門文章

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366