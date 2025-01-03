2024台灣機車銷量出爐「掛牌超過75萬輛」！三陽市佔破4成蟬聯冠軍

▲2024年台灣共賣出75萬2643輛機車，其中SYM三陽就超過30萬輛，市佔率破4成。（圖／資料照）

文／中央社

2024年台灣機車銷售結果今天出爐，根據統計，受惠國民旗艦機種熱銷，加上運動車款受歡迎，去年台灣整體機車市場掛牌數75萬2643輛，其中三陽市占率超過4成。展望2025年，主要車廠持續搶攻電動機車方案。

其中三陽去年在台灣機車市場掛牌30萬7837輛，市占率40.9%，光陽累計掛牌數20萬648輛，市占率26.7%，山葉掛牌數12萬8180輛，市占率17%，Gogoro掛牌數5萬2513輛，市占率7%。

從去年12月來看，台灣機車單月整體掛牌數6萬5178輛，其中三陽單月掛牌數2萬6695輛，市占率41%，光陽掛牌數1萬5902輛，市占24.4%，山葉掛牌1萬4078輛，市占21.6%，Gogoro掛牌3106輛，市占率4.8%。產業人士分析，去年國民旗艦機種、新款水冷引擎機種熱銷，運動車款、時尚流行等新車相對受歡迎。今年主要車廠也持續推動購車優惠方案，刺激市場消費。

展望今年，主要車廠積極布局電動機車方案，光陽先前指出，電動機車是長線趨勢，要建立品牌形象，中長期看來，光陽逐步推動大型電動重機量產。 光陽去年10月與LiveWire完成新協議簽訂，強攻電動大型重機速克達產品，預計2026年上半年上市，今年將會有更多進展公布。

三陽去年啟動下一階段3年計畫，其中積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務，此外三陽啟動百萬台銷售計畫，以自有品牌進軍國際市場，力拚3年內達到全球機車銷量達到百萬輛。