TOYOTA、HONDA、大通G50將補台灣百萬內7人座！Sienta停產成焦點

▲TOYOTA Sienta停產讓台灣百萬內7人座MPV出現空缺！接棒人選成關注焦點。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Sienta成為2025年台灣和泰停產的第1款車，頓時讓百萬內7人座MPV市場出現大空缺，出現缺口的市場熱門級距大餅，想必也是不少品牌覬覦目標，而接下來將在台生產的TOYOTA Noah，以及傳出台灣本田有望導入的HONDA Freed、台灣大通G50，都是級距熱門討論7人座新車！

▲TOYOTA Sienta經典車台灣停售，7人座MPV新車預算得拉高到149.9萬的Hyundai Custin。

作為TOYOTA Wish的後繼車Sienta，台灣於2016年導入後，於2025年劃下句點，而停產前售價76.2～94.2萬的TOYOTA Sienta，又是市面上最便宜的5人、7人座MPV，隨著TOYOTA Sienta退場，想要買划算的7人座MPV，要來到149.9萬的Hyundai Custin。

▲大通G50若克服零件自製率，今年有望在台上市。

百萬內又是7人座MPV，想必是不少品牌覬覦爭奪地盤，其中去年計劃要上市的大通G50手腳要加快了，去年因零件自製率卡關，最快說不定有望在今年上市，其尺碼又比TOYOTA Sienta大一號，1.5升渦輪加上國產化優勢，有望在台灣掀起一波熱潮。

▲TOYOTA Noah、Voxy、HONDA Freed都是不少呼聲高車款。

TOYOTA Noah、Voxy也是呼聲相當高的車款，因日本產量供不應求，日媒去年爆出Noah、Voxy將在台灣另闢產線，屆時說不定有望出現台灣左駕版本，而新一代HONDA Freed也在日本相當熱銷，台灣本田更是從去年表態，持續有評估導入規劃，誰先卡位Sienta留下的市場空缺，百萬內7人座MPV已經是不少車迷關注話題。