品牌首款大型旗艦休旅「領克900大陸亮相」！車長突破5米2超霸氣

圖文／7Car 小七車觀點

隸屬吉利控股集團旗下的豪華品牌 LYNK & CO 正式公開品牌最新大型旗艦休旅車領克 900，其採用 SPA Evo 架構打造而成，全車結集科技於一身，將成為品牌集大成之作。

▲LYNK & CO 正式公開品牌最新大型旗艦休旅車領克 900。

外觀方面，領克 900 的車頭同樣承襲品牌 THE NEXT DAY 設計基因，採用對稱式設計美學，搭載極光纖大燈結合破曉之光日行燈，同時配有智慧遠近光控制系統，由 10,192 顆 LED 燈所組成，支援 32 等級色階控制。內建的矩陣式燈組可以對應迎賓、行駛、停車場等環境，提供不同的光型變化，同時車主還可以自訂迎賓燈的歡迎詞，包含句子、塗鴉水墨畫、打招呼、借過提醒、感謝、比愛心等等。而前保險桿最下方直瀑式氣壩，內部配有主動式智慧起閉功能，增進進氣與散熱效率，冬季可幫助快速熱車。

接著來到車側，車頭兩側各有一條向兩側延伸呼吸燈，將品牌廠徽與迎賓燈融為一體，車主靠近燈光便會呼吸亮起，具有迎賓效果。此外，車輛還配備隱藏式車門把手和電吸門設計，採用電容感應，並具有破冰功能。領克 900 將提供 3 款輪圈造型與配置，包含 20 吋光旋輪圈、21 吋光翼輪圈、21 吋光馳輪圈(低風阻)。車尾部分，採用上下對開電動開啟設計，下方承載重量為 300kg，可滿足戶外露營、釣魚、物品擺放等等需求。

車身尺碼部份，官方公布長寬高分別為 5,240mm x 1,999mm x 1,810mm，軸距為 3,160mm，整車風阻係數 0.291cd。領克 900 也採用前 4 活塞固定卡鉗設定，官方公布 100-0km/h 煞車距離約為 33.95 公尺。

進入車內，中控台採用 30 吋 6K 一體式螢幕，可實現無邊框多視角分割畫面功能，另有 12.66 吋液晶儀表板以及 30 吋 6K 後座娛樂螢幕。多媒體系統搭載 Orin-x/Thor 高階智駕以及雙 8295 座艙晶片。車內支援 256 色 RGB 流水漸層氣氛燈，運用 Smart RGB 陣列整合 LED 燈條，支援 AI 氣氛燈顏色，可連動呼吸，心跳，音樂律動等，帶來多樣的動態顏色效果。

空間上，領克 900 車內面積 6.16m²，第二排座椅具有長滑軌，具備前後 550mm 的移動距離，第三排座椅同樣擁有椅背調整和前後調整機能，最多有 125mm 的移動範圍。全車內部總計有 42 處儲物空間，後行李廂空間在第三排座椅使用的狀態下，還有 300 公升的表現，深度最深可達 590mm、寬度 1,130mm、高度 786mm，後廂下方儲物空間則有 20 公升。

動力上，領克 900 提供三組動力，分別有 2.0 升渦輪引擎搭配三馬達技術 (前 123kW、後 160kW/160kW)、2.0 升渦輪引擎搭配雙馬達 (前 123kW、後 230kW)、1.5 升渦輪引擎搭配雙馬達 (前 160kW、後 230kW)，綜效輸出分別為 630kW、540kW、530kW。此外，領克 900 還搭載領克 Super AI 數位底盤技術，可實現原地掉頭、螃蟹模式、靈巧轉向等功能。

底盤部份，領克 900還搭載 CDC 連續阻尼控制系統，能夠根據路面情況主動調節懸吊阻尼。閉式雙腔氣壓彈簧，可實現雙腔單腔切換：雙腔模式讓駕駛感覺更舒適，單腔模式車身姿態控制好，滿足操控體驗。如車輛過彎的情況下，雙腔切換為單腔，為車輛提供更好的支撐。