ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

品牌首款大型旗艦休旅「領克900大陸亮相」！車長突破5米2超霸氣

圖文／7Car 小七車觀點

隸屬吉利控股集團旗下的豪華品牌 LYNK & CO 正式公開品牌最新大型旗艦休旅車領克 900，其採用 SPA Evo 架構打造而成，全車結集科技於一身，將成為品牌集大成之作。

▲LYNK & CO 正式公開品牌最新大型旗艦休旅車領克 900。

外觀方面，領克 900 的車頭同樣承襲品牌 THE NEXT DAY 設計基因，採用對稱式設計美學，搭載極光纖大燈結合破曉之光日行燈，同時配有智慧遠近光控制系統，由 10,192 顆 LED 燈所組成，支援 32 等級色階控制。內建的矩陣式燈組可以對應迎賓、行駛、停車場等環境，提供不同的光型變化，同時車主還可以自訂迎賓燈的歡迎詞，包含句子、塗鴉水墨畫、打招呼、借過提醒、感謝、比愛心等等。而前保險桿最下方直瀑式氣壩，內部配有主動式智慧起閉功能，增進進氣與散熱效率，冬季可幫助快速熱車。

接著來到車側，車頭兩側各有一條向兩側延伸呼吸燈，將品牌廠徽與迎賓燈融為一體，車主靠近燈光便會呼吸亮起，具有迎賓效果。此外，車輛還配備隱藏式車門把手和電吸門設計，採用電容感應，並具有破冰功能。領克 900 將提供 3 款輪圈造型與配置，包含 20 吋光旋輪圈、21 吋光翼輪圈、21 吋光馳輪圈(低風阻)。車尾部分，採用上下對開電動開啟設計，下方承載重量為 300kg，可滿足戶外露營、釣魚、物品擺放等等需求。

車身尺碼部份，官方公布長寬高分別為 5,240mm x 1,999mm x 1,810mm，軸距為 3,160mm，整車風阻係數 0.291cd。領克 900 也採用前 4 活塞固定卡鉗設定，官方公布 100-0km/h 煞車距離約為 33.95 公尺。

進入車內，中控台採用 30 吋 6K 一體式螢幕，可實現無邊框多視角分割畫面功能，另有 12.66 吋液晶儀表板以及 30 吋 6K 後座娛樂螢幕。多媒體系統搭載 Orin-x/Thor 高階智駕以及雙 8295 座艙晶片。車內支援 256 色 RGB 流水漸層氣氛燈，運用 Smart RGB 陣列整合 LED 燈條，支援 AI 氣氛燈顏色，可連動呼吸，心跳，音樂律動等，帶來多樣的動態顏色效果。

空間上，領克 900 車內面積 6.16m²，第二排座椅具有長滑軌，具備前後 550mm 的移動距離，第三排座椅同樣擁有椅背調整和前後調整機能，最多有 125mm 的移動範圍。全車內部總計有 42 處儲物空間，後行李廂空間在第三排座椅使用的狀態下，還有 300 公升的表現，深度最深可達 590mm、寬度 1,130mm、高度 786mm，後廂下方儲物空間則有 20 公升。

動力上，領克 900 提供三組動力，分別有 2.0 升渦輪引擎搭配三馬達技術 (前 123kW、後 160kW/160kW)、2.0 升渦輪引擎搭配雙馬達 (前 123kW、後 230kW)、1.5 升渦輪引擎搭配雙馬達 (前 160kW、後 230kW)，綜效輸出分別為 630kW、540kW、530kW。此外，領克 900 還搭載領克 Super AI 數位底盤技術，可實現原地掉頭、螃蟹模式、靈巧轉向等功能。

底盤部份，領克 900還搭載 CDC 連續阻尼控制系統，能夠根據路面情況主動調節懸吊阻尼。閉式雙腔氣壓彈簧，可實現雙腔單腔切換：雙腔模式讓駕駛感覺更舒適，單腔模式車身姿態控制好，滿足操控體驗。如車輛過彎的情況下，雙腔切換為單腔，為車輛提供更好的支撐。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LynkCo900旗艦大型休旅車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

最新文章

品牌首款大型旗艦休旅領克900亮相2025-01-05

福特野馬跑車銷量慘輸電動野馬2025-01-05

特斯拉自動駕駛直闖電車軌道2025-01-05

Aston Martin新V12超跑1／16登台2025-01-04

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了2025-01-04

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電2025-01-04

台灣「Nissan進口跨界休旅」停售不再導入2025-01-04

【周焦點】2024汽車銷售　國產休旅新車上市2025-01-04

藍寶堅尼最新油電小牛1／16登台2025-01-04

2024台灣機車銷量出爐超過75萬輛2025-01-03

熱門文章

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了2025-01-04

台灣「Nissan進口跨界休旅」停售不再導入2025-01-04

2024台灣機車銷量出爐超過75萬輛2025-01-03

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電2025-01-04

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

藍寶堅尼最新油電小牛1／16登台2025-01-04

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

Aston Martin新V12超跑1／16登台2025-01-04

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

相關新聞

福特野馬跑車「銷量慘輸電動野馬」！2024成績出爐傳統派車迷傻了

福特野馬跑車「銷量慘輸電動野馬」！2024成績出爐傳統派車迷傻了

特斯拉自動駕駛「連車帶人直闖電車軌道」！AI公司創辦人被嚇壞了

特斯拉自動駕駛「連車帶人直闖電車軌道」！AI公司創辦人被嚇壞了

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

藍寶堅尼新油電小牛「1／16正式登台」！Termerario挾920匹馬力來襲

藍寶堅尼新油電小牛「1／16正式登台」！Termerario挾920匹馬力來襲

讀者迴響

熱門文章

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

台灣「Nissan進口跨界休旅」停售不再導入！交棒Kicks、X-Trail

台灣「Nissan進口跨界休旅」停售不再導入！交棒Kicks、X-Trail

2024台灣機車銷量出爐「掛牌超過75萬輛」！三陽市佔破4成蟬聯冠軍

2024台灣機車銷量出爐「掛牌超過75萬輛」！三陽市佔破4成蟬聯冠軍

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電！台灣今年國產先上汽油款

「三菱全新小休旅」將推1.6升油電！台灣今年國產先上汽油款

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

藍寶堅尼新油電小牛「1／16正式登台」！Termerario挾920匹馬力來襲

藍寶堅尼新油電小牛「1／16正式登台」！Termerario挾920匹馬力來襲

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366