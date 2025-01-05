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福特野馬跑車「銷量慘輸電動野馬」！2024成績出爐傳統派車迷傻了

圖文／7Car 小七車觀點

美國傳統肌肉跑車 Dodge Challenger、Chevrolet Camaro 相繼退場，同級對手僅剩下 Ford Mustang 獨挑大樑，可以顯見傳統雙門跑車正在式微當中。根據 Ford 日前公布的 2024 年度銷量表現，Ford Mustang 車系銷量全年度僅有 44,003 輛，較前一年下降 9.5%，甚至還讓 Mustang Mach-E 超車，對於傳統派的車迷來說似乎不可置信。

▲Ford Mustang 車系銷量全年度僅有 44,003 輛，較前一年下降 9.5%，甚至還讓 Mustang Mach-E 超車。

其實在 2022 年 Ford Mustang 車系的銷量就已經跌到谷底，銷量僅 47,566 輛，贏過當時還在販售的 Chevrolet Camaro，但仍遜於 Dodge Challenger。2023 年，Mustang 以 48,605 輛的銷量再度奪回美式肌肉跑車的冠軍頭銜。

雖然如此，Ford Mustang 在 2024 全年度僅售出 44,003 輛，較前一年下降 9.5%。簡單來說，Mustang 史上最差的銷量過去三年中發生兩次，目前官方均未有扭轉頹勢的明確計劃，但如果想要持續維持 Musrang 經典的歷史，那麼官方必須迅速採取行動。

值得一提的是，在 Mustang Mach-E 車系部分則有優異的表現，從 2023 年的 40,771 輛上升至 51,745 輛，成長幅度達到 26.9%。雖然有很大的機率是全球市場的經銷商在讓利，但最終還是繳出不俗的表現。此外，Mustang Mach-E 的成長甚至還超過其它主力車型，例如 Ranger (售出 46,205 輛，成長 42.9%) 和  F-150 Lightning (售出 33,510 輛，成長 38.7%)，同時銷售量也超越 Lincoln 旗下的所有車款。

說到優異的銷售表現，還是得提到一直未能引進的 Explorer 車系，其在 2024 全年繳出 194,094 輛的成績單，比起 2023 年成長 3.9%，雖然幅度不大，但仍相當穩健。

至於在電動車和混合動力車型部分，Ford 去年的銷量較前年同期都有成長表現，其中電動車銷量成長了 34.8%，混合動力車 (Ford 和 Lincoln 合計) 成長了 40%，而內燃機 (Ford 和 Lincoln 合計) 僅微幅增加了 0.2%。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特MustangMach-E電動車野馬電動汽車新車雙門跑車美式銷量

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