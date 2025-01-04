Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Aston Martin 總代理永三汽車今日發出媒體邀請，宣佈全新世代 Vanquish 將於 1 月 16 日正式登臺亮相，其建議售價以及詳細配備資訊推估將在屆時公開，本站《小七車觀點》將於第一時間抵達現場，帶給讀者第一手報導。

全新世代 Vanquish 展現了 Aston Martin 一貫的優雅與動感設計，延長 80mm 的軸距和淚滴形車身姿態更強調其 GT 車系特質。重新設計的前保險桿與水箱護罩格柵冷卻效能提升 13%，搭配兩側導風口，有效優化煞車冷卻。矩陣式 LED 頭燈融入全新品牌識別，整體外觀更加銳利動感。側面則引入亮鉻與亮黑飾件、齊平式門把手和無框車門等細節，提升視覺精緻感。車尾設計寬闊有力，結合 Kamm 尾部與行李箱擾流板，改善空氣力學平衡；下方四尾管排氣系統則營造飽滿渾厚的 V12 聲浪。

內裝延續品牌奢華風格，配備 10.25 吋全液晶儀表與中央觸控螢幕，電容觸控取代部分傳統按鍵，並以碳纖維與鋁合金飾件提升質感。同時，重要功能如檔位切換、座椅加熱與 ESP 設定仍保留實體按鍵，確保駕駛操作直覺性。

動力系統搭載 5.2 升雙渦輪 V12 引擎，結合 ZF 八速自排變速箱與電子後軸限滑差速器，輸出高達 835PS 馬力與 1,000Nm 扭力。引擎經全面強化，包括新設計的汽缸頭、燃油噴射器和渦輪增壓器，提供卓越性能與燃燒效率。

Vanquish 自 2001 年問世以來，始終是手工工藝與現代科技結合的典範。儘管市場趨向電氣化，Aston Martin 仍堅持 V12 內燃機技術，彰顯品牌核心價值，讓人對這款新車充滿期待。