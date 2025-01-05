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特斯拉自動駕駛「連車帶人直闖電車軌道」！AI公司創辦人被嚇壞了

（圖／翻攝自社群網站X）

▲（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

特斯拉除了以電動車而聞名外，其所研發的自動駕駛技術也是許多人關注的焦點，但也因此引發不少爭議。人工智慧創業公司Rabbit的創始人兼執行長Jesse Lyu日前就被特斯拉的自駕系統嚇得半死，因為系統直接連人帶車的闖入輕軌電車的軌道上。

根據《sfgate》報導指出，Lyu日常都習慣駕駛其特斯拉從公寓前往公司，在過程中也會啟用自動駕駛功能。但是在某日早上的通勤，車輛行駛至科羅拉多大道（Colorado Avenue）的一個紅綠燈路口時，自駕系統的決策卻出現致命錯誤，車子一個轉彎後，並沒有駛入正確的汽車車道，而是轉向進入輕軌的專用軌道。

Lyu回憶當時情景表示「這太瘋狂了！車輛完全無法駛回正確路線，因為車道之間有混凝土隔離帶，而另一側則被圍欄封住。」更危急的是，身後的列車正向車輛快速逼近。在深感恐懼的情況下，Lyu斷開了自動駕駛系統，冒險闖過下一個紅燈，才得以脫險。

後續Lyu將行車記錄儀的影片上傳至社交平台X，短時間內，影片的瀏覽次數超過73萬次。從影片中可以看到，他的車輛停在軌道上，身後一輛列車距離不足一個街區。也有網友提出質疑，認為Lyu應該更早接管車輛，但Lyu解釋「當車輛偏離車道時，混凝土障礙物已經讓人工干預無法實現。而抓住方向盤強行修正，可能反而導致更大的危險。」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去曾多次聲稱，強調特斯拉的自動駕駛技術未來將比人類更安全。2024年3月，他甚至表示，這項技術將達到如此高的水平，以至於人類駕駛會成為過去的奇事。但截至目前，特斯拉尚未對此事發表回應。

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關鍵字：Tesla特斯拉AutoPilotAPEAPFSD自動駕駛輔助電動車汽車新車AI

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