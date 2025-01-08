TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理器效能增20倍

▲影片來源：NVIDIA

記者林鼎智／綜合報導

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳於CES消費電子大展宣布，NVIDIA將與TOYOTA集團合作，開發新世代自動駕駛車款，TOYOTA將採用輝達Drive AGX Orin平台，在搭配輝達車用晶片、作業系統與新一代車輛及機器人通用處理器Thor下，效能將提升20倍，帶來更精準的自動駕駛功能。

▲黃仁勳在CES展中宣布與TOYOTA合作開發下一代自動駕駛車輛，未來TOYOTA將採用輝達Drive AGX Orin平台，在搭配輝達車用晶片、作業系統與新一代車輛及機器人通用處理器Thor下，帶來更精準的自動駕駛功能。（圖／翻攝自NVIDIA）



黃仁勳表示，自動駕駛車輛革命已經來臨，汽車業將成為最大的AI與機器人產業之一，NVIDIA以20年來累積的汽車運算技術、安全專業知識及CUDA AV平台，將改變這個數兆美元的產業。

輝達與TOYOTA進行更長遠的合作，未來將採用車輛及機器人產品的通用處理器Thor，Thor可處理多組感測器、鏡頭、雷達中的所有數據，並迅速將其轉換成模型預測路徑，提供更精準的自駕功能。

▲黃仁勳也展示Thor晶片，該晶片為車輛及機器人產品的通用處理器，可處理多組感測器、鏡頭、雷達中的所有數據，並迅速將其轉換成模型預測路徑。



除了TOYOTA外，目前已有多家車廠皆採用輝達的Drive AGX Orin平台及NVIDIA DriveOS作業系統，包括賓士、比亞迪、Volvo、小米、Jaguar Land Rover、Lucid、Rivian、理想汽車、極氫汽車、Nio蔚來汽車等。