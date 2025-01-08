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「Honda、Sony電動車」開賣！車內打PS5、雙車型折新台幣295萬起

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲Honda、Sony首款電動車「Afeela 1」於CES展上開放預購，目前僅限加州市場，共有雙車型，售價自89,900美元起，折合新台幣約295萬起。（圖／翻攝自Honda Sony，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）與Sony（索尼）合作的首款電動車Afeela 1於CES展上開放加州市場預訂，售價自89,900美元起，折合新台幣約295萬起，預計2026年首批交車。Afeela 1的主要對手瞄準特斯拉Model S與Lucid Air，配備LiDAR光學雷達系統及全車高達40具傳感器。

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲Afeela 1共有Origin、Signature兩等級，後者搭載21吋輪圈、後座娛樂系統，具有全頂玻璃車頂。

Honda、Sony形容Afeela 1「追求人與車之間的互動關係」，屆時將以Origin與頂規Signature 2種車型販售，後者售價自102,900美元起（折合新台幣約337萬），配備21吋輪圈、後座影音娛樂系統、中央攝影機監控系統等，同時也與特斯拉相似，僅提供3款車色，分別為Tidal Gray灰、Calm White白、Core Black黑。

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲Afeela 1僅提供黑、白、灰三款車色，預計2026年首批交車。

Afeela 1售價不便宜，不過也與ModelS、Lucid Air相近，新車具有Afeela駕駛系統、語音助理與娛樂內容等3年免費訂閱，目前僅開放加州預購，訂金為200美元。Afeela 1搭載E&E軟體（Electric and Electronic software architecture）電動車平台，車長4895mm x 寬1,900m x 高1,460mm，軸距3,000mm，具有橫貫式燈組、流線4門轎跑外型。

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲Afeela 1載具有Sony娛樂系統下，可實現車內打PS5遊戲，並且還有專屬Afeela智慧駕駛系統，預料在有條件下可實現Level 3自駕等級。

至於電動系統方面，Afeela 1預料將與原型車同樣採91kWh電池、並具有483匹雙馬達全輪驅動設定，最大續航表現達483公里。其中最大亮點包括Afeela智慧駕駛功能，由鏡頭、雷達、傳感器及光學雷達組成，預料將可有條件達到Level 3等級；另外Afeela也具有環艙螢幕佈局，在搭載Sony娛樂系統下，也能在車內玩PS5等遊戲，展現Sony的影音娛樂強項。

▲「Honda、Sony首款電動車」Afeela 1。（圖／翻攝自Honda Sony）

▲電動動力雖然尚未公布，不過預料將與原型車同樣採483匹雙馬達全驅、91kWh電池，最大續航力可達483公里。

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