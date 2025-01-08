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保時捷凱燕「電動版將延後發表」！歐洲市場停滯成主因

圖文／7Car 小七車觀點

作為保時捷開拓 LSUV 市場的開山之作 Cayenne 車系向來是品牌的門面，並在去年確定將在第四代車型首度提供純電車型。然而受到歐洲電動車市場成長停滯，日前已傳出 Porsche 將延遲發表。

▲全新第四代 Porsche Cayenne 傳出將延後發表的消息。

全新第四代 Porsche Cayenne 原先表定將在 2025 年前正式亮相，但是受到市場因素等關係，據傳原廠決定延遲發表新車，確切時間還有待公布。

第四代 Cayenne 預期將第三代車型併行販售。其在外觀上擁有與純電 Macan 相似的設計風格，可以看到擁有相當飽滿葉子板造型，同時配備全新的家族化 LED 矩陣式頭燈系統，車側部分則可以觀察到身形更加的修長。從後方來看，強烈的肩線設計帶來富有肌肉線條的視覺感，整體運動感更加強烈。

關於第四代Cayenne 純電車型目前資訊原廠均有所保留，目前可知其將採用 VAG 集團最新的高級電動車平台（PPE）架構打造，在高壓系統、動力總成和底盤方面搭載最新技術。目前的開發目標朝向「保時捷駕駛特性、大容量且穩定的充電、高效率以及高水準的舒適性和日常實用性」來發展。

Cayenne 作為 Porsche 最成功的車款之一，即使是一款主打生活機能性的運動休旅車，但卻將品牌自豪的性能以及操控性融入其中，自 2002 正式量產至今已在國際間享有無數車主支持。繼 2023 年春季成功推出小改款車型後，雖然第四代純電車型將延後發表，但電動化的發展仍符合市場趨勢，相信可以吸引更多不同層峰消費者購買。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷Cayenne凱燕休旅車汽車新車電動車EV

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