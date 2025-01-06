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歐洲豪華汽車品牌「大陸銷量明顯萎縮」！展間出現倒閉潮已關4000家

▲647萬起！賓士「AMG GT雙門跑車」台灣開賣　F1賽車黑科技動力導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲歐洲知名汽車品牌在中國大陸市場銷量萎縮，店鋪也出現倒閉潮。（圖／資料照）

文／中央社

港媒報導，歐洲一些知名品牌汽車在中國的業務正在萎縮，原因包括中國經濟走緩及新能源車帶來競爭等。 星島日報今天在報導中指出，中國大陸經濟走緩，加上新能源汽車銷量迅速增加，中國燃油車市場劇烈萎縮；去年第3季，歐洲品牌汽車寶馬（BMW）、賓士（Benz）和奧迪（Audi）集團在中國的交付量較上年同期分別下降29.8%、12.9%、19.63%。

報導引述陸媒指出，歐洲品牌汽車在中國的「4S」店正出現「倒閉潮」。比如，去年10月，北京寶馬全球首家「5S」店倒閉；一個月後，天津最大的奧迪「4S」店也關門。 報導引述中國汽車流通協會副秘書長郎學紅估計，去年退網的「4S」店數量達到4000家。

此外，近期包括鄂爾多斯、義烏、唐山、鄭州等地的多家保時捷（Porsche）線下門店突然關閉。 報導表示，不少保時捷車主發現，買車時官方承諾的新年禮物已被取消；去年最後一天，鄭州金水保時捷城市服務中心已停止運營；同月，唐山保時捷中心於31日停止經銷業務。 此前，鄂爾多斯保時捷中心已於去年10月31日閉店；保時捷系統銷量最高的縣級市門店義烏保時捷中心如今也人去樓空。

報導引述陸媒指出，保時捷在中國的銷量連年下滑，去年前3季在中國的銷量較上年同期減少29%，降至4.3萬輛。 據報導，保時捷中國總裁潘勵馳上月曾公開表示，公司正在優化在中國的銷售網點，從去年初的150家左右，計畫減少到到明年底約100家左右。

報導引述汽車營銷專家孫中鋒說，自主品牌汽車的加入加劇了中國豪華車市場的競爭；自2023年起，中國車企爭相推出高價位的豪華汽車，比如比亞迪仰望U8、極氪001FR、坦克700Hi4-T及尊界S800等車型紛紛上市。 乘聯會秘書長崔東樹指出，歐洲超豪華汽車品牌電動化進程緩慢，儘管有百年積累，但還是側重於燃油車領域，這給中國車企推出超豪華品牌留出了空檔。 所謂的「4S」店，是指汽車特許經營店提供的服務包括整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）、資訊回饋（Survey），「5S」則加上二手車（中古車）交易服務。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士BMWAudi奧迪Porsche保時捷中國大陸倒閉銷量下跌

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