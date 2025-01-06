543萬！台灣「BMW X7 7人座休旅」推特仕車　外觀霸氣、內裝更豪華質感

▲BMW X7休旅推EXCELLENCE特仕車，限量70台！（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW總代理汎德於1月6日正式發表全新2025 年式BMW X7頂級旗艦休旅xDrive40i M EXCELLENCE特仕版，限量 70台，建議售價543萬元，外觀更霸氣，內裝升級更有質感！

▲外觀導入M Sport套件，一口氣升級22吋鋁圈。

全新2025 年式BMW X7頂級旗艦休旅 xDrive40i M EXCELLENCE 特仕版，以升級的外觀設計展現跑格魅力，此次導入了M Sport專屬配備，包含M空力套件、M藍色煞車卡鉗以及專屬的22吋M雙輻式雙色輪圈。搭配BMW水晶鑲嵌頭燈、黑色高光澤窗框、車頂架與Sky Lounge全景式電動玻璃天窗，營造出氣勢磅礴的王者風範。

▲車內升級Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷。

全新2025 年式BMW X7 xDrive40i M EXCELLENCE特仕版融合精煉質感與前衛科技，擘劃未來世代座艙氛圍。具備懸浮式曲面螢幕、AR擴增實境導航與車況抬頭顯示器。

結合了無線智慧型手機整合系統、手機無線充電與BMW手機數位鑰匙2.0，帶來更為流暢愜意的用車體驗。預先啟動引擎功能，營造舒適乘車空間，以智慧科技展現貼心服務，讓豪華更具溫度與人性化。