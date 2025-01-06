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Volvo「最便宜電動休旅」馬來西亞開賣！台灣最快農曆年後上市

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EX30馬來西亞採CKD當地組裝！進一步壓低成本售價。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo旗下最便宜的電動休旅EX30，近日進軍馬來西亞，且還是採更有成本優勢的CKD馬來西亞當地組裝，成為繼EX40、EC40電動車，Volvo第3款在馬來西亞組裝的電動車，當地售價折合新台幣152萬！

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲馬來西亞新EX30提供單馬達、雙馬達車型。

台灣市場想要看到Volvo EX30最快農曆年後登場，而這款話題車近來也在馬來西亞推出CKD版本，比起最先上市的車型，馬來西亞的EX30新版本，取消最入門款車型，採CKD販售的提供單馬達、雙馬達2種車型。

喜迎Volvo EX30新車上市，當地市場開出RM 208,888接單價，折合新台幣152萬，WLTP續航力約在476公里。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣預計農曆新年後上市。

在台灣市場規劃上，目前已經針對EX30如火如荼進行業務教育訓練，台灣預計提供入門Core單馬達後驅、中階增程版Plus以及頂規雙馬達4驅的Ultra車型，並提供5款車色選擇，全車系也標配12.3吋中控螢幕，並且自Plus車型以上搭載harman/Kardon音響、電動尾門，高階車型則有天窗及360º環景影像系統。

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關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30

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