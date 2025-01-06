「新一代Mazda CX-5」預計今年見！換上全新開發2.0升油電

▲新一代CX-5準備登場！角逐競爭激烈的中型休旅戰場。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

記者徐煜展／綜合報導

確定在海外原廠計劃中的新一代Mazda CX-5，其預計今年問世，不僅尺碼放大帶來更好的空間規劃，且將具備更好的新能源優勢，首搭全球車迷矚目的全新2.0升油電！

▲Mazda正籌備下一代CX-5與全新的SKYACTIV-Z引擎。

Mazda準備在2025年動起來發威，去年提及重點的多項計劃，將在2025年開始動工，其中新車計劃當然就是台灣、全球車迷都相當期待的新一代CX-5，這也是自2017年的大改款後，歷經8年期間迎來備受期待的新一代CX-5。

關於新一代CX-5重點的動力規格，已有不少消息流出，將搭載全新開發的2.0升油電作為主力，至於是否會與正在開發的SKYACTIV-Z有關，目前還尚無進一步消息，但可確定的是，SKYACTIV-Z全新引擎會與下一代Mazda 3、CX-30等車相關。

▲下一代CX-5外型、尺碼大修改。

在尺碼變化，下一代CX-5車長預估從原本的4,575mm拉長至4,685mm，軸距、車寬預期都會比現行款擁有更好的發展，而從預想圖的外型來看，下一代CX-5整容變化預期不少，車尾以Mazda字母呈現，搭配貫穿式燈組，都是現在車壇相當流行的元素。