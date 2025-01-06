台灣特斯拉太好賣「車主破5萬名」！Model Y休旅霸榜電動車冠軍

▲台灣特斯拉深耕8年！全台累積超過5萬名車主。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

2025年新的一年，台灣特斯拉也公告亮眼的銷售成績單，除了Model Y再度蟬聯2024年台灣電動車銷售冠軍，深耕8年的台灣特斯拉，也累積可觀的5萬名特斯拉車主！

▲特斯拉於Model Y、Model 3今年大助攻。

台灣特斯拉於2024年第4季總掛牌數逾 3,500 輛，使得品牌全年新車掛牌數突破 15,000 輛，再度刷新屢屢創下的台灣電動車銷售紀錄。其中，休旅車款 Model Y 持續熱銷，以 8,634 輛新車掛牌蟬聯年度電動車銷售冠軍，今年甫上市交付的 Model 3 煥新版則以全新設計廣受車主歡迎，全年掛牌超過 4,600 輛。

▲打造友善的電車環境，積極布局充電樁。

自2016年進軍台灣市場八年以來，已累積迎接超過 50,000 名車主加入純電生活行列，同時積極耕耘台灣充電基礎建設，包括串聯全台充電認證廠商普及家用充電，更佈建超過 107 座超級充電站點及多達 1,200 多支目的地充電座，持續為全台車主打造舒適便捷的電動車生活圈。

隨著台灣車主社群快速成長，原廠持續擴大服務據點與充電基礎建設，目前全台共計有 10 間提供賞車試駕的體驗店、8 間原廠服務中心以及包括最新開幕的「台中西屯直營鈑噴中心」在內的 11 間直營與授權鈑噴中心，也即將在近期新增位於桃園地區全新體驗店與南港服務體驗中心。

充電方面，目前全台高達 107 座站點、超過 630 支超級充電座的密集充電網路也將在今年新增備受車主期待的屏東市、台中北屯、新竹竹東等多座站點，持續帶動台灣純電智能生活，加速台灣轉向永續能源的發展。