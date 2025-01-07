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339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

▲339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士宣布25年式GLE中大型豪華休旅車開賣，建議售價自339萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（7）日宣布旗下中大型豪華休旅GLE新年式開賣，並開出339萬起的建議售價，全車系在配備上都有不同幅度的升級，並提供了兩款全新Manufaktur專屬客製化車色、以及豪華前座椅等選用配備，滿足買家對於個人風格展現和乘坐舒適性的需求。

▲339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次新年式GLE全車系配備都有不同程度的提升，還提供2款客製化漆色選項。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

2025年式Mercedes-Benz GLE全車系建議售價

GLE 300d：339萬
GLE 300 d Coupe：363萬
GLE 450：411萬
AMG GLE 53：481萬
AMG GLE 53 Coupe：514萬

此次新年式GLE的一大亮點，就是各車型的配備都有所升級，除了所有車型都新增Energizing智慧空氣淨化系統外，GLE 300 d與Coupe車型都升級了Burmester環場音響系統，GLE 450則有第2排座椅電動調整、以及多光束智慧型LED頭燈。

▲339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級。（圖／記者張慶輝攝）

▲全車系都新增智慧型空氣淨化系統，另能加價4.9萬選用豪華前座椅，帶來通風加熱功能。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在性能款的GLE 53方面，則再多了豪華型4區恆溫空調、21吋AMG五輻雙肋輕合金輪圈，最頂級的GLE 53 Coupe則是獲得抬頭顯示器、AMG高性能平底跑車方向盤、AMG高性能煞車系統搭配灰色卡鉗等，各車型升級都相當有感。

▲339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級。（圖／記者張慶輝攝）

▲頂級款的AMG GLE 53 Coupe在新年式增加了抬頭顯示器。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

除了配備上的有感升級外，此次Mercedes-Benz還提供兩款Manufaktur特殊漆選項，分別是Silicon Grey矽灰、以及Cote d’Azur light blue海蔚藍，選用價均為19.6萬，另外還能以4.9萬升級可通風加熱的豪華前座椅，帶來更舒適的乘坐體驗。

▲339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式GLE價格與新增配備一覽。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

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