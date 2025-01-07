頂規179萬！台灣「Volvo EX30休旅」接單價曝光　首波恐只有雙馬達

▲台灣Volvo EX30最後上市籌備階段，業務端曝光接單價格。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣預計農曆年後上市的Volvo全新EX30休旅，銷售經銷端傳出進一步資訊，原本規劃的3款車型，其中頂規的雙馬達預售價搶先曝光，約有460公里續航力預計賣179萬！

▲EX30提供3款車型，頂規採雙馬達四驅，接單價179萬。

台灣Volvo EX30共規劃單馬達後驅、雙馬達四驅等配置，其中入門2款「Core」、「Plus」車型為單馬達後驅版本，對應51kWh、69kWh電池容量，同樣為272匹馬力，WLTP續航力為344、480公里。

搶先曝光的接單價車型為「Ultra」，採69kWh度電池、雙馬達四驅，馬力上漲到428匹，續航力表現為460公里，銷售端流出預售價179萬，預購完成贈送家用充電樁。

▲EX30最快農曆年後2月上市。

車色選擇提供藍、白、灰等3種配色，車室設計簡潔俐落，並無傳統的儀錶，並具有電動尾門、HK音響、氣氛燈等，入門車型採18吋鋁圈，高規升級成19吋，並加入玻璃天窗、自動停車、360度環景等。

即將上市的Volvo EX30是台灣上半季的豪華電動車新黑馬，是不少車迷相當期待車款，如今台灣原廠終於克服產地限制，今年迎來Volvo EX30要來搶攻競爭激烈的200萬內電動車戰區。