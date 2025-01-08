KIA公布2024全球銷量「連2年創新高」！308萬輛中最熱賣是它佔58萬

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Kia 日前公布 2024 年全球市場銷量達到 3,089,457 輛，創下年度銷售新紀錄。與 2023 年同期相比，整體成長了 0.1%。不含專屬市場開發的特殊車型，在韓國以外市場的銷量比前一年成長 1%，達到 2,543,361 輛。至於韓國境內的銷量總計有 54 萬輛，下降 4.2%。

▲Kia 日前公布 2024 年全球市場銷量達到 3,089,457 輛，創下年度銷售新紀錄。

Kia 上一次創下年度最佳銷售是在 2023 年，意味著連續兩年持續破紀錄。2023 年全球銷量總計 3,087,384 輛，其中在韓國市場以外售出 2,518,016 輛，在韓國市場則是售出 563,660 輛。

在 SUV 產品表現方面，Sportage 以 587,717 輛的銷量位居 2024 年全球市場銷量榜首，其次是 Seltos (312,246輛) 和 Sorento (280,705 輛)。

另外 Kia 也指出品牌能夠達成有史以來最好的銷量，還有推出 Kia EV3 等具有競爭力的新世代電動車，包含新款 K4 和 Carnival 等不同型態的車款，以及穩定的工業狀況和靈活的業務運營，增加了汽車生產和供應。

展望未來，Kia 宣布在 2025年的全球銷售目標為 3,216,200 輛。按照地區劃分，預計在韓國市場銷售 55 萬輛，在海外市場銷售 265.8 萬輛。另外 Kia 還將擴大電動車產品陣容、推出更多戰略車型以及促進 PBV 業務的成長來鞏固電動車領導地位並保持銷售成長。

國內市場方面也是表現不俗，在總代理森那美汽車積極運作下，以 10,222 輛的銷售佳績，超越 2023 年以 10,188 台首度銷售破萬的里程碑，連續兩年破萬台再度寫下歷史新高紀錄。其中 Sportage 以 4,599 輛成為在台最受歡迎車種，在商用車部分卡旺亦繳出 2,248 領牌數，達到 40% 的成長率，刷新銷售紀錄。另外，2024 年第四季甫上市的兩款新車型也交出漂亮的成績單，包含小改款 Sorento接單突破 600 張，新款 Carnival 也累計突破 700 張。