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馬自達「首款原生電動車」將是日本製造！搭Panasonic電池、2027見

▲Mazda MX-30電動車在北美市場銷量一般，品牌將轉型發展主力PHEV！（圖／翻攝自Mazda，以下同）

▲馬自達首款搭載電動車專用平台的產品將由日本製造，並採用Panasonic圓柱形電池，圖片為MX-30。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）正在積極展開電動車策略，除了在日本山口縣岩國市建造新電池工廠外，目前內部也正在開發第一個電動車專用模組化平台，屆時首款EV平台電動車將由日本製造，並且搭載Panasonic電池組，預計在2027年就會到來。

馬自達已宣布在日本建立新據點，專門生產電動車電池，該岩國市工廠將由Panasonic作為主要電池供應商，預料年產能可達10GWh。而Panasonic的圓柱形電池將用於馬自達首款電動車平台產品，儘管還不清楚亮相時程，但馬自達總裁毛籠勝弘（Masahiro Moro）曾表示，電動車平台的內部開發將在2027年完成。

▲Mazda EZ-6

▲馬自達在大陸推出的EZ-6其實是以長安汽車旗下品牌為基礎，與Deepal/Shenlan SL03共用部分零件。

事實上，Mazda也已推出不少電動化產品，包括2019年推出的MX-30，就是以Skyactiv燃油平台修改而來，不過後續因爲在美國銷售一般，也轉以PHEV動力為主；另外，馬自達不久前也在大陸市場推出EZ-6，提供電動版與增程版，不過EZ-6是以長安汽車採購為基礎，與Deepal/Shenlan SL03共用部分零件，後續即將推出的Mazda Arata EV Concept概念車量產後也會尋此模式，與Deepal SL07休旅為雙生車型。

馬自達也展望未來技術，內部也正在開發新一代高密度鋰離子電池、固態電池技術，並計劃在2030年應用在PHEV插電式油電與電動車款上。

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關鍵字：汽車電動馬自達Mazda電池Panasonic專用平台松下Panasonic岩國市日系

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