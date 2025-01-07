新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

▲亞太規TOYOTA Yaris睽違已久的大改款！今年換上新平台與油電。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

雖然台灣已經放棄亞太規的TOYOTA Yaris，不過東南亞市場可沒打算把這位熱門小車打入冷宮，亞太規新一代TOYOTA Yaris預計要在今年登場，跟上Vios兄弟車腳步換上DNGA平台，還有省油的1.5升油電來加持！

▲東南亞市場的TOYOTA Yaris經過數次小改款，終於將迎來新一代車型。圖為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

台灣去年停售TOYOTA Yaris，導入尺碼空間更好的Yaris Cross作為後繼車，至於Yaris留下的60萬價格帶空缺，目前由Vios暫代。而在東南亞市場上，除了同樣有Yaris Cross，其Yaris也即將在東南亞迎來改朝換代，近來更有預想圖釋出，先幫新一代Yaris開始暖身。

▲新一代TOYOTA Yaris外型將取自Vios，變得跑格又帥氣。

亞太規新一代TOYOTA Yaris將以DNGA平台與1.5升油電作為改款重點，其中DNGA平台陸續導入在當地的Yaris Cross與Vios，同為小車級距的Yaris也將跟進，透過新平台加持，新一代TOYOTA Yaris能獲得更好的車室空間，外觀則比照Vios變得更年輕運動化。

在動力配置上，東南亞Yaris Cross除了有1.5升自然進氣，還另有1.5升油電，而Vios今年也會有油電規劃，而新一代Yaris與Vios的油電技術，相信會與Yaris Cross的1.5升油電有不少關聯。