台灣Nissan「無預警下架進口房車」！日系同級只剩TOYOTA Camry

▲Nissan Altima退出台灣房車市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，台灣卻有不少經典車款一一告別，繼去年的Mazda 6之後，台灣Nissan Altima也默默從官網下架，僅在台銷售5年的時光落幕，日系僅剩TOYOTA Camry孤軍奮戰！

▲受到休旅車熱潮圍攻，Nissan Altima於2025年與台灣車迷告別。

從去年開始一路祭出大促銷的Nissan Altima，似乎早已暗示今年要與台灣車迷告別，原售價139.9萬的進口房車Nissan Altima，去年促銷更是大砍20萬折價，無奈仍是敵不過休旅車大軍壓境，去年僅賣出549輛。

▲Nissan房車僅剩仙草Sentra。

事實上，不僅Nissan Altima，去年Mazda 6也早一步先行退場，而從台灣去年的汽車銷售數據來看，尤其在2024年的整年度榜單，不論國產、進口、豪華都是以休旅車比重最多。

雖然Nissan Altima搭載同級罕見的2.0升渦輪，更具備不錯的質感與舒適大空間，但隨著中大型房車節節敗退，Nissan旗下的房車僅剩下國產中型的Sentra可選，未來家庭房車勢必會越來越稀有。