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「TOYOTA新年式Prius」北美開賣！油耗24.2km／L折合新台幣93萬

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年發表的第5代TOYOTA Prius，北美近來率先推出新年式，還新增帥氣又搶眼的Nightshade特仕車，搭載2.0升油電的第5代Prius擁有亮眼的油耗表現，北美開價折合新台幣93萬起！

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美提供2.0升油電作為主力。

台灣於2023年導入的新一代TOYOTA Prius，僅採用2.0升PHEV油電，相較於其他市場另還有基本的1.8升、2.0升油電，而北美市場的TOYOTA Prius僅提供2.0升油電，2WD可提供194匹馬力、AWD為196匹，當地EPA測試下達57 MPG，換算後平均油耗來到24.2km/L。

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新增Nightshade特仕車以芥末黃作為主打，細節採黑化處理。

北美新年式TOYOTA Prius售價28,350～36,766美元，折合新台幣93～121萬，可選擇2WD、4WD等配置，而因應新年式推出的Nightshade特仕車則列為高規車型，外觀可是有不少帥氣、時髦的套件加持。

新增的Nightshade特仕車以搶眼芥末黃Karashi作主打，並在車門把手、前後保桿下擾流、鯊魚鰭天線等細節處，施以黑色烤漆提高視覺層次與對比，同時更換上霸氣的19吋黑色鋁圈，讓新年式TOYOTA Prius賣相更好、更帥了，而Nightshade特仕車除了芥末黃車色可選外，另還能選擇白色與黑色等。

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