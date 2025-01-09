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179.9萬起！台灣新年式「Mazda 7人座休旅CX-90」開賣　全車系漲9千

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Mazda旗艦休旅新年式CX-90開賣！（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda新年第1款新車上架，原廠於1月9日宣布新年式CX-90開賣，雖然全車系小漲9千，不過入門款誠意滿滿，升級不少好料配備，提供3款車型，179.9萬起！

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式CX-90入門款外觀、內裝升級不少配備。

台灣新年式Mazda CX-90維持3款車型，外觀不變，入門款Elite換上新名字Elite Plus，其餘AWD Premium、AWD Premium兩款車型不動，售價小漲9千來到179.9、203.9、211.9萬。

本次新年式入門款Elite Plus一次給足升級好料配備，外觀增加質感的銀飾條點綴，並加上車頂鋁合金霧銀行李架，鋁圈也從原本的19吋加大至霸氣的21吋，台灣原廠更表示，只要在2月前入主AWD Premium、AWD Premium車型，加送原廠衛星導航。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲入門款內裝增加真皮座椅，全車系具備9具安全氣囊。

入門款在內裝也不馬虎，導入真皮座椅，並支援電動調整、記憶、腰靠等，並加入無線手機充電，且新年式CX-90針對第2排增加側邊安全氣簾，讓全車系具有高水準的9具安全氣囊防護。

3款車型都採用3.3升6缸渦輪，配上48V輕油電、8速變速箱、縱置引擎後驅平台，CX-90可繳出到345匹馬力、51公斤米扭力。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

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