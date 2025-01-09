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保時捷Cayenne將迎二度小改款！電動、燃油並售最快2026亮相

▲保時捷Cayenne二度小改測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲雖然去年才帶來小改款車型，但保時捷也將為Cayenne進行二度小改，針對外型動力再帶來一些變化。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然保時捷（Porsche）Cayenne才在去年5月迎來大幅度小改款（報導請點此），但除了準備推出電動版Cayenne外，原廠也打算為現行燃油車型帶來二度小改，最近這款測試車就被外媒捕獲，預料將在2026年亮相，屆時將與電動Cayenne一同上市。

現行小改款Cayenne外觀有些變化，同時Cayenne S也重新採用V8動力；不過原廠打算二度小改款，從間諜照中可看到，二度小改Cayenne將借鏡現行911跑車（992世代）的設計，像是頭燈下方的水平格柵，就如同911 GTS T-Hybrid的主動式擾流一樣。

▲保時捷Cayenne二度小改測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲在電動版延後上市後，二度小改Cayenne屆時將一同亮相，同樣採燃油、電動雙動力販售。

目前測試車外觀變化不大，畢竟距離上市還有一段時間，因此很多變化都還說不準。至於電動Cayenne方面，則將會與Macan EV同樣搭載PPE電動車平台，具有800V架構，不過近期因歐洲市場需求減緩，原廠也延後電動Cayenne的上市時程，屆時Cayenne也會與Macan一樣，採電動、燃油雙動力並行販售。

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關鍵字：汽車休旅保時捷PorscheCayenne二度小改款小改款電動PPEEV測試間諜照

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