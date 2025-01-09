「MG豪華7人座MPV」預告進軍印度！鎖定對手TOYOTA阿法

▲MG M9預計1月印度發表，成為品牌在當地的首款MPV！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG旗下氣派、奢華質感拉好拉滿的M9 MPV，預計要在1月中旬印度大型展覽中現身，成為MG在印度市場的首款MPV，對手直指TOYOTA Alphard、Kia Carnival而來！

▲MG M9主打豪華MPV級距，而且還是罕見的EV純電動力。

MG去年在新加坡車展展出的M9 EV (Maxus 9) MPV引起不少車迷關注，更在泰國等不少東南亞市場販售，該車在氣勢、定位上能與TOYOTA阿法一搏，尺碼5,270x2,000x1,840mm、軸距3,200mm，支援7～8人座，進軍印度後，成為MG在當地市場的第1款MPV作品。

▲MG M9最快在30分鐘內完成30～80%充電。

車頭採封閉式水箱護罩，兩側為便利的電動滑門，設計氣勢十足，細節有稜有角帶來豐富的立體感，參考當時新加坡車展規格，MG M9採前軸單1電動馬達，搭配90kWh電池組，擁有245匹馬力、35.7公斤米扭力，NEDC續航力540公里。

▲車內奢華、舒適度爆棚，後排座椅更是新車一大重點。

車內配置是MG M9亮點精髓，前方採7吋數位儀錶、12.3吋中媒體螢幕，而後排當然是豪華MPV重點，採Ottoman 頭等艙座椅，支援加熱、按摩、通風等，乘客隨時都透過液晶面板作不同座椅調整，並具備超大的玻璃天窗、高音質音響等。