台灣「豪華進口休旅」最多降30萬！Volvo XC60、Infiniti QX50很有感

▲搶1月換車熱潮，歐日系品牌主力XC60、QX50折價殺很大。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離1月底農曆新年只剩不到半個月，各品牌針對旗下主力車款也祭出不少促銷，其中Volvo、Infiniti都紛紛出招價格殺很大，新年式XC60、QX50折價幅度最高來到30萬！

▲XC60 B5動力折價23萬。

Volvo旗下主力大將XC60是1月唯一有折價車款，2025新年式XC60 B5 Plus車型，原售價232萬，直接折價23萬來到209萬，只要200萬出頭，就能選到歐系的中型休旅，自然會增加不少購車誘因！

另EC40、EX40、XC40、V60則因車型不同，提供最低月付12,630元起優惠，電動車EC40與EX40則享有家用充電樁半價，並有8年延長原廠保固、DC充電特約店家8折優惠。

▲新年式Infiniti QX50折價30萬。

繼續跟LEXUS NX打價格戰，新年式Infiniti QX50折價更殺來到30萬，原售價189、213、245等3款車型，最低159萬就能入主新年式QX50，其2.0升渦輪的QX50，比171萬又是2.0升自然進氣的LEXUS NX 200更有吸引力。