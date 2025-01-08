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台灣「Nissan最便宜電動車」下架！交棒Ariya、盼大改款跨界Leaf回歸

▲Nissan Leaf電動掀背車官網下架。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf電動掀背車官網下架。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，台灣Nissan大調整車系編成，Juke、Altima相繼告別台灣，如今販售多年第2代Nissan Leaf電動掀背車也默默從官網下架，電動車銷售暫代Ariya新生代產品，未來想要再看到Nissan Leaf，只能期待國外正在測試的大改款Leaf跨界電動車！

▲Nissan Leaf電動掀背車官網下架。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf電動掀背車官網下架。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf作為台灣最早市售量產電動車，階段性任務結束，功成身退。

台灣電動車近幾年蓬勃發展，五花八門產品推陳出新，而作為台灣市售量產最早的電動車Nissan Leaf，其戰力、新鮮感自然不如敵方競品，原售價139萬的Nissan Leaf，從去年開始就祭出最多30萬促銷，其實也正在暗示，要與台灣車迷告別。

事實上，隨著Nissan Leaf離開台灣市場，也間接代表台灣再無DC CHAdeMO 直流電快充電動車，台灣Leaf最早採用40kWh電池容量，WLTP續航力270公里，後續改款增加62kWh電池，WLTP續航力385公里。

▲Nissan Leaf電動掀背車官網下架。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Leaf化身跨界休旅，空間明顯放大。（圖／翻攝自《autoexpress》）

目前台灣Nissan電動車僅剩去年上市的Ariya休旅，售價168.9萬起，而未來Leaf其實也有很大機會回歸台灣市場，目前第3代大改款Leaf正在海外測試中，其不僅尺碼空間放大，更是化身流行的跨界車格，國外預計今年發表新一代Leaf。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeaf

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